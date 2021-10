Cronaca



Battaglia legale tra il comune di Carrara e Alex Neri, il celebre dj membro dei Planet Funck: il musicista vince un importante ricorso

lunedì, 4 ottobre 2021, 19:57

di francesca vatteroni

Il Consiglio di Stato accoglie un'impugnazione molto importante, presentata da The New Beach Club nell'ambito della lite processuale amministrativa contro il comune di Carrara. Il supremo organo di giustizia amministrativa lo ha deciso con ordinanza quattro giorni fa, il 30 settembre. E' solo un round della battaglia che si sta ancora svolgendo davanti al Tribunale amministrativo regionale, in corso tra l'associazione che gestisce il locale notturno di viale Vespucci (il viale dei bagni) e il comune. Ed è solo una magra consolazione, considerata la stagione estiva appena sfumata senza poter lavorare. Ma comunque resta una soddisfazione anche in prospettiva futura: infatti il Consiglio di Stato accoglie l'impugnazione proposta dalla The New Beach Club, contro l'ordinanza con cui il Tar aveva rigettato la domanda cautelare presentata da The New Beach Club che chiedeva di poter lavorare nel frattempo che si definisse il processo contro il comune di Carrara ( processo sorto dopo che a primavera scorsa il comune aveva negato all'associazione il subingresso nella concessione demaniale).

Ma spieghiamo i fatti in sequenza: il locale è gestito per anni dall'associazione La Spiaggia di Cupini, titolare della concessione (il locale sorge su terreno demaniale marittimo); Cupini, 5 anni fa per motivi di salute, si ritira e "riconsegna" la concessione; il suo collaboratore Dino Neri, assieme al figlio, il famoso dj, produttore e musicista internazionale Alex Neri attuale amministratore di The New Beach Club, chiede di subentrarvi; il comune, trascorsi 5 anni dalla richiesta, nella primavera scorsa nega all'associazione di poter subentrare nella concessione; l'associazione impugna davanti al giudice la decisione e chiede di poter continuare a lavorare nel frattempo che si definisca il processo; il Tar nega questa possibilità; ma ora il Consiglio di Stato corregge il Tar e il locale può riprendere a lavorare, almeno fino a che non si definisce il processo. Non solo: il Consiglio di Stato sollecita il Tar a definire il processo al più presto, lasciando ben sperare l'associazione sulla sorte della lite processuale.

"Questo week end ho riaperto finalmente-commenta tirando un sospiro di sollievo Dino Neri , il padre dell'amministratore dell'associazione, il noto dj Alex Neri-dopo praticamente due anni di chiusura, tra lockdown e decisione del comune di febbraio. Ci tengo a precisarlo: sono anni che gestisco il locale e nessuno si è mai lamentato, non abbiamo mai dato problemi a nessuno compresi i il nostro vicino, il ristorante Venezia. Prima avevo due dipendenti e una addetta alle pulizie ora darò nuovamente lavoro a una persona e cercherò di rimettere in moto la macchina. Ma non è meglio riaprire i locali dove tutto è controllato, piuttosto che lasciare la situazione degenerare nella malamovida in via Rinchiosa?- chiede Neri che aggiunge-mio figlio, diventato il nuovo amministratore dell'associazione, porterebbe musica di qualità e concerti importanti". Alex Neri infatti è un dj molto conosciuto, con una carriera che decollò a livello internazionale nel 1998, quando insieme a un collega, Marco Baroni, lanciarono il loro primo singolo 'Happiness' con la cantante statunitense Jocelyn Brown, che raggiunse il 5° posto nelle classifiche dance negli Stati Uniti e il 45° posto nel Regno Unito.

Quattro giorni fa, quindi, il Consiglio di Stato ha riconosciuto "l'esigenza di contenere danni patrimoniali gravi e irreparabili a ragione della perdita di consistenti investimenti effettuati dall'associazione appellante", di fatto quindi accogliendo la domanda cautelare e sollecitando il Tar a fissare l'udienza di merito per decidere della sorte della concessione.

"Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso cautelare proposto dall'associazione The New Beach Club contro il comune di Carrara –riferiscono le legali dell'associazione Stefania Frandi e Cristina Pozzi -i giudici di Palazzo Spada hanno infatti ritenuto di dover approfondire il procedimento amministrativo posto in essere dal comune e, nel frattempo, hanno affermato che "le esigenze cautelari prospettate nell'appello della società, correlate all'esigenza di contenere danni patrimoniali gravi e irreparabili a ragione della perdita di consistenti investimenti effettuati dall'associazione appellante, possono essere allo stato adeguatamente tutelate, nel contemperamento degli opposti interessi, con l'accoglimento della domanda cautelare" ". Soddisfatte quindi le avv.ti Stefania Frandi e Cristina Pozzi che si attiveranno immediatamente per porre in essere tutte le ulteriori attività processuali per la completa definizione della controversia ancora pendente al Tar Toscana.

Le legali commentano: "Le buone ragioni della nostra assistita sono state attentamente valutate dal Consiglio di Stato che ha privilegiato la ripresa dell'attività, anche alla luce della grave emergenza sanitaria ancora in corso. Riteniamo che gli imprenditori devono essere supportati dalle amministrazioni in modo da poter dare il loro contributo alla ripresa dell'economia, locale e nazionale. I dipendenti del New Beach potranno tornare al lavoro e l'indotto che gira intorno all'attività commerciale potrà rimettersi in moto. Unico rammarico è l'aver perso l'intera stagione turistica, cosa che ha causato ingenti perdite economiche all'azienda, a causa di una sistema burocratico farraginoso e troppo spesso irrazionale".