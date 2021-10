Cronaca



Cai Massa: "Estromessi dalla discussione sul piano integrato delle Alpi Apuane"

martedì, 19 ottobre 2021, 08:36

Il Cai di Massa in un comunicato, denuncia la mancata partecipazione pubblica riguardo alla discussione sul piano integrato delle Alpi Apuane, che di fatto ha escluso il coinvolgimento anche del Club e di altre associazioni: "Eppure dalle dichiarazioni sulla stampa - scrive - sembra che il progetto sia stato messo a disposizione di alcune soggettività e soprattutto rimarchiamo come i sindaci della comunità ne siano da tempo in possesso, anche delle bozze preliminari. Da loro, a quanto ci risulta- prosegue - non c'è stato nessun confronto pubblico, nessun appello ai contributi che potevano arrivare da chi da anni agisce sulle Alpi Apuane per la loro difesa, ma solo trattative di tipo privatistico con il Parco, sulle quali abbiamo dubbi rispondano a esigenze e bisogni collettivi " e inoltre: " Ne uscirà un piano "contrattato" nelle stanze dei sindaci che la storia ci dice essere più spesso attenti al consenso elettorale che alla salvaguardia ambientale, ne uscirà un piano in cui le comunità politiche, così come le appellano gli assessori della Regione Toscana, sono in realtà comunità lobbistiche dedite alla garanzia del consenso politico".