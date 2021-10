Cronaca



Caos tamponi, farmacie prese d'assalto

venerdì, 15 ottobre 2021, 10:51

di francesca vatteroni

Il sistema tamponi nelle farmacie rischia di andare in tilt. Ce lo raccontano i farmacisti stessi presi d'assedio dai tantissimi che hanno bisogno, da oggi e ogni 48 ore, di ricorrere al tampone per ottenere il certificato verde, il lasciapassare, diventato obbligatorio per tutti i lavoratori. Gli insegnanti che non vogliono vaccinarsi, è già da inizio anno scolastico che stanno sistematicamente recandosi ogni due giorni in farmacia per farlo. E adesso il carico di lavoro, con gli altri lavoratori, diventa insostenibile. Il dottor Tito Cugini della farmacia Cugini parla di situazione delirante, è arrabbiato e fuori di sé. "Nei prossimi 3 giorni è tutto prenotato - dice a chi gli si avvicini chiedendo il tampone, ma c'è un operaio che non parla neanche tanto bene l'italiano e ne ha bisogno con urgenza perché domani deve entrare al lavoro - la situazione è tragica - ci descrive dopo aver parlato con l'operaio. Noi siamo aperti 8 ore al giorno e io faccio 2 ore in più, per fare il tampone ci vogliono 5 minuti, per 10 ore sono 30/20 persone in un'ora, posso fare circa 80 persone in un giorno. Capite? La gente non sa come fare. Anche volendo fare 10 ore al giorno, noi siamo farmacia e non possiamo fare solo tamponi, non possiamo fare tutto il giorno tamponi. Ma anche se lo facciamo, è niente rispetto a quanto servirebbe. E' profondamente ingiusto mettere le persone in queste condizioni. Io i tamponi non li volevo fare ma ho cominciato a farli dopo il decreto del 10 ottobre per andare incontro alle persone in difficoltà. Ora devo fare il tampone a questo signore, sennò domani non va a lavorare. E' profondamente ingiusto - ripete - e poi questa gente spende 15 euro per tampone e io non posso neanche cercare di abbassare il prezzo perché rischio la sanzione: abbiamo chiesto all'Aifa se possiamo abbassare il prezzo ma non ci hanno risposto ufficialmente. Non posso rischiare anche sanzione! Tutto questo suona come un ricatto!".

Anche alla farmacia Sinisi i numeri e le prenotazioni sono da capogiro. La dottoressa Agnese Cecchinelli ci spiega che l'altra settimana, quando il venerdì il titolare ha reso noto l'orario in cui era disponibile per i tamponi, le prenotazioni in due giorni hanno riempito tutta la settimana:" E non era ancora entrato in vigore l'obbligo - ha fatto notare la dottoressa - figuriamoci questa settimana!".

Davanti alla farmacia lo Stadio c'è un gruppo di persone: chi in attesa dell'esito e chi per il tampone. Francesca Martinelli sta aspettando l'esito. E' appoggiata al muro, pare sconfortata. Dove lavora è l'unica che ha deciso di non vaccinarsi. "Sono in attesa dei risultato del tampone perché domani è necessario il lasciapassare per entrare a lavoro e io non sono vaccinata. Io un vaccino sperimentale non lo faccio-risponde con voce sicura e triste-se fosse stato sicuro lo avrebbero reso obbligatorio senza questa forma di ricatto facendoci firmare che non rispondono di eventuali effetti collaterali. Per andare a lavoro devo pagare!?" Chiede allibita. "Quanto spenderai?" chiediamo. Sorride amara: "Facciamo un calcolo: 15 euro ogni due giorni fino al 31 dicembre. E poi non so quanto faccia bene fare così spesso questi tamponi. Ci sono state interrogazioni e report presentati in Parlamento".

C'è anche il personale di un'intera ditta, anzi tre ditte, perché il titolare, milanese ma carrarese di adozione, ha 11 dipendenti e tre ditte: una si occupa di sanificazione, una di nautica e una di edilizia. Il datore di lavoro ci dice di chiamarsi Mauro ma preferisce non dirci il cognome. Ci racconta che dei suoi 11 dipendenti: 4 non sono vaccinati e 7 hanno deciso di vaccinarsi. Lui e i suoi 4 dipendenti non si vaccinano e devono quindi fare il tampone. "Io sono il datore di lavoro ma non mi permetto di gestire la salute di un mio dipendente che deve scegliere liberamente. Faccio sanificazione da 22 anni e il covid l'ho visto da vicino, sono stato a contatto con i cadaveri: non mi sono contagiato perché sono stato attento. Sono 22 anni che faccio sanificazioni e vi assicuro che ho visto virus ben peggiori di questo".

Intanto fatturerà alla farmacia a fine mese per lui e i suoi dipendenti, sperando di poter almeno scaricare la spesa. "Ma ci credo poco" aggiunge. Piero Dell'Amico è un suo dipendente, anzi capocantiere, e il nome, lui, lo dà completo perché non ha paura ed è arrabbiatissimo e ci tiene a ribadirlo:" E' un'ingiustizia!" ci dice.

Intanto la dottoressa Elisabetta Aglianò ci dice che anche lì alla farmacia dello Stadio le prenotazioni sono tantissime. "Per domani?" chiediamo. "Sono una trentina" ci risponde.