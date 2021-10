Carabinieri, Manneschi nuovo comandante della compagnia di Massa

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 15 ottobre 2021, 10:51

Il sistema tamponi nelle farmacie rischia di andare in tilt. Ce lo raccontano i farmacisti stessi presi d'assedio dai tantissimi che hanno bisogno, da oggi e ogni 48 ore, di ricorrere al tampone per ottenere il certificato verde, il lasciapassare, diventato obbligatorio per tutti i lavoratori

giovedì, 14 ottobre 2021, 19:27

Dal 15 ottobre ci saranno cittadini di serie A, ossequiosi alle regole, vaccinati, in possesso del passaporto sanitario e cittadini di serie B, come noi, che non siamo fascisti né razzisti, né no vax, ma che rivendichiamo il diritto di lavorare per tutti mentre la Cgil difende solo i lavoratori...

giovedì, 14 ottobre 2021, 16:45

Sabato 23 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,30 il Volto della Speranza, grazie alla disponibilità e alla professionalità della dott.ssa Chiara Iaconi, dott.ssa Veronica Iodice, dott.ssa Laura Marchetti e della dott.ssa Gina Tassinari, offrirà visite senologiche ed ecografie gratuite alle donne con età inferiore a 45 anni e che...

giovedì, 14 ottobre 2021, 14:06

Si sono introdotti all’interno dell’Istituto Superiore “Zaccagna-Galilei” di Carrara, sottraendo una tv 65 pollici utilizzata dagli alunni per l’attività didattica. Immediato l'intervento della polizia che, nell’arco di 12 ore, è riuscita a identificare gli autori

giovedì, 14 ottobre 2021, 11:29

Eccoci alla vigilia del 15 ottobre, dell'entrata in vigore del lasciapassare per il mondo del lavoro: e Rivoluzione Allegra di Fronte del Dissenso chiama a raccolta i cittadini e le cittadine, i lavoratori e le lavoratrici

giovedì, 14 ottobre 2021, 11:27

Raddoppia il servizio delle farmacie comunali di Nausicaa relativamente all'esecuzione dei tamponi rapidi. Oltre alla farmacia di via Fiorillo, anche quella di Carrara in via del Cavatore sarà operativa nell'esecuzione dei tamponi