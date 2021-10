Cronaca



Cgil Massa Carrara: "Nausicaa, salta nuovamente l'accordo"

sabato, 2 ottobre 2021, 10:06

Il sindacato di categoria Cgil Massa Carrara,denuncia, in una nota stampa, l'atteggiamento di Nausicaa, ente multiservizi,nei riguardi di un accordo sulla produttività per i suoi quattrocento dipendenti, che, a detta del sindacato, non è stato ancora chiuso: "L'ultima ipotesi di accordo concordata e votata in una assemblea partecipata da circa ottanta dipendenti del comparto igiene urbana - scrive - per la quale era prevista la firma il giorno 30 settembre, è stata inspiegabilmente ritrattata dall'azienda; prima si fanno portare proposte di accordo in assemblea - continua - e poi, dopo che lavoratrici e lavoratori le approvano, si cambiano le carte in tavola adducendo ogni volta problemi legati al bilancio da parte dell amministrazione comunale. A noi risulterebbe però che la stessa amministrazione comunale abbia dato mandato per chiudere la partita della produttività e che i problemi siano più di natura gestionale che di indirizzo politico".

Il sindacato ammonisce quindi la gestione dell'azienda, nel ritornare sui propri passi ad accordi fatti: "Se ci sono problemi nella gestione della azienda in house vanno risolti tempestivamente - conclude - dato che parliamo di amministrazione del denaro di cittadine e cittadini carraresi. L'enorme sforzo di lavoratrici e lavoratori dei servizi di Nausicaa da solo non basta a sopperire alle lacune di chi amministra l'azienda, serve un intervento forte da parte dell'amministrazione comunale affinché lavoratrici e lavoratori abbiano il giusto riconoscimento al loro lavoro".