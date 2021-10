Consegnato un nuovo treno in occasione di 'Lucca Comics'

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 27 ottobre 2021, 12:04

Nonostante il calo demografico, acuito dalla pandemia, all’ospedale Apuane si è arrivati in questi giorni al parto numero mille del 2021. A far raggiungere alla struttura di ostetricia e ginecologia questo traguardo è stata Bianca, una bellissima bambina di tre chili e mezzo, venuta alla luce il 25 ottobre

mercoledì, 27 ottobre 2021, 11:27

È una vera e propria giornata elettorale quella in programma a dicembre per il rinnovo degli organi istituzionali delle province: 31 province vanno al voto per l'elezione del presidente e 75 per l'elezione dei consigli provinciali

martedì, 26 ottobre 2021, 20:38

I lavoratori della Sanac raccontano in un comunicato il loro intervento in consiglio comunale di ieri, teso a guadagnarsi il sostegno politico più ampio possibile. Ma purtroppo il grido di dolore si è trasformato presto in grido di rabbia

martedì, 26 ottobre 2021, 16:58

E’ attualmente in corso e terminerà entro la fine del mese di novembre la seconda fase dei lavori di manutenzione ordinaria di tutti gli assi viari principali della Zona Industriale Apuana

martedì, 26 ottobre 2021, 09:12

Attività di alpinismo lento del Mangia Trekking, organizzata in collaborazione con il Parco Regionale delle Alpi Apuane per invitare ad “osservare e studiare” una montagna importante della Lunigiana storica, situata nel comune di Fivizzano

lunedì, 25 ottobre 2021, 09:34

Il figlio di Lorenzo Baruzzo, Christian, ha avuto un grave incidente sabato scorso in seguito al quale è stato condotto al Pronto Soccorso del Noa