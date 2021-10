Cronaca



Covid-19, un’altra classe in dad all’Istituto Comprensivo Gino Menconi

lunedì, 4 ottobre 2021, 10:29

Sentita l’Azienda Sanitaria Usl Toscana Nord Ovest e la dirigente scolastica Anna Rita Mattarolo, il sindaco Francesco De Pasquale ha sollecitato l’attivazione della didattica a distanza per una nuova classe dell’Istituto Comprensivo “Gino Menconi”: il provvedimento si è reso necessario come misura di contenimento della pandemia dopo che un alunno è risultato positivo al Covid-19. Le lezioni si terranno in modalità a distanza per almeno 10 giorni a partire dall’ultima presenza in classe del piccolo studente.