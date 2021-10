Cronaca



Dedicato a Maurizio Tognocchi, uomo gentile

giovedì, 21 ottobre 2021, 09:35

di donatella beneventi

Per essere amati da tante persone, non è rilevante aver fatto delle cose memorabili: l'aver lasciato una traccia nei cuori, semplicemente per essere stati gentili, disponibili, accoglienti e mai invadenti, potrebbe già bastare.



Così era Maurizio Tognocchi, 61 anni, scomparso ieri, 20 ottobre, dopo una lunga e inesorabile malattia, che lo aveva aggredito all'improvviso e che aveva combattuto con tutte le sue forze.

Maurizio era un uomo molto conosciuto in città, una persona discreta, di grande cultura e che con professionalità e stile, lavorava nello staff del ristorante Rebacco, che rappresentava non solo il luogo di lavoro, ma una vera e propria famiglia: una famiglia, quella, che lo aveva supportato anche nei momenti dell'esordio della malattia, fino all'ultima battaglia.



Commovente l'ondata di messaggi di cordoglio sui social, dove, appena data la notizia, Carrara si è stretta intorno a Mauri, così era nominato, evocandone la signorilità, la naturale eleganza, la giocosità, specie verso i più piccoli, il suo interessamento alla vita dei suoi amici e conoscenti, con riservatezza e presenza, allo stesso tempo.



Tanti ricordano anche il suo negozio di piazza Alberica, Hemingway, che vendeva oggettistica particolare, dove i temi del viaggio e della multicultura erano predominanti, con una ricerca del particolare : capitava spesso di entrarvi e poi di stare lì a chiacchierare con lui, spaziando per tanti argomenti, curioso e attento a tutto ciò che è cultura.



Nadia Cavazzini, che con Simona, gestisce il ristorante, riserva per lui le parole più affettuose: "Non è facile sentirsi in un luogo di lavoro e viverlo come se fosse famiglia. Con te caro amico ci siamo riuscite. Il ReBacco sarà per sempre dimora dei nostri pensieri condivisi , dei nostri progetti, delle nostre confidenze e delle nostre risate. Non ti lasciamo andare. Ti abbiamo legato ai nostri cuori con un filo d' amore lungo quanto le nostre vite. Nadia, Laura, Simona".



I funerali si terranno domani, 22 ottobre, ore 15 Massa alla chiesa di San Sebastiano.