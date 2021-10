Cronaca



Droga e soldi in auto: arrestato spacciatore nordafricano

lunedì, 18 ottobre 2021, 19:57

Gli uomini della polizia hanno condotto un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un 20 enne nordafricano, pregiudicato per reati specifici, per spaccio di stupefacenti. L’attività è stata svolta dagli uomini della sezione ‘Narcotici’ della Squadra Mobile della questura di Massa Carrara, che già da tempo avevano rilevato attività sospetta nei pressi di via del Bozzone.

A conclusione dell’attività investigativa, nel pomeriggio di sabato gli agenti hanno recuperato mezzo etto di cocaina suddivisa in dosi pronte per essere vendute e circa 400 euro, provento dell’attività illecita. Di grande aiuto è stato anche l’impiego di un’unità cinofila, che ha consentito di individuare la droga abilmente nascosta all’interno di un vano dell’autovettura e nello schienale di un sedile.

Il giovane è stato arrestato e condotto in carcere in attesa del rito direttissimo.

All’atto della scarcerazione, lo spacciatore sarà messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per gli adempimenti di legge e l’ eventuale espulsione, previo nulla osta dell’A.G., dal territorio nazionale.

Questo arresto segue altre operazioni di polizia giudiziaria eseguite dalla Squadra Mobile della Questura di Massa Carrara, terminate con l’arresto di altri spacciatori e con il sequestro, negli ultimi due mesi, di più di mezzo kg. di cocaina purissima, che avrebbe fruttato un ingente quantitativo di dosi da piazzare sul mercato illegale delle droghe.

Negli ultimi 18 mesi, infatti, sono circa 400 le persone segnalate dalla Polizia di Stato nella provincia di Massa Carrara per uso personale di sostanze stupefacenti.