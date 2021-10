Cronaca



Drogati e ubriachi seminano il panico alla stazione di Massa, ma il 112 non risponde...

sabato, 16 ottobre 2021, 08:58

di donatella beneventi

Lo ammetto: ho avuto una paura come non ricordavo da tempo e non solo io, abituale passeggera dell'intercity che intorno alle 6 del mattino mi porta a Genova dalla stazione di Massa.



Stamani 16 ottobre, il binario era insolitamente affollato, c'erano anche dei ragazzi che stavano per andare in vacanza, oltre i soliti pendolari e donne sole, come me: fatto sta che c'era pure un piccolo gruppo di giovani, evidentemente alterati, uno dei quali, in particolare, agitatissimo prendeva a calci tutto quello che trovava, attraversava i binari, insieme ad un altro che barcollava da tanto che era fatto, noncurante dell'imminente arrivo del treno, straparlava e bestemmiava, si avvicinava minacciosamente alle persone che cercavano di mantenere il controllo, ma eravamo parecchio spaventati.



Ad un tratto, la signora della biglietteria, esce dal suo ufficio e li intima di non comportarsi così, ma loro niente, imperterriti: noi dall'altra parte, le chiediamo di chiamare le forze dell'ordine, perché la situazione stava visibilmente peggiorando, quando, una signora presente, prende l'iniziativa e chiama il 112.



Diciamo che poteva succedere qualcosa, che la polizia o i carabinieri, sarebbero arrivati troppo tardi: dal 112, mettono in attesa, dopo che la signora spiega brevemente l'accaduto e poi silenzio. Nessuno risponde.



Intanto i balordi sono sempre più "caldi" e solo il provvidenziale arrivo del treno, mette fine ai dieci minuti di terrore: però rimane lo sconcerto sul livello di sicurezza delle stazioni ferroviarie alla mattina presto e nelle ore notturne, la totale indifferenza verso i cittadini che transitano in fasce orarie che non siano quelle centrali, a partire dalla zona esterna alle stazioni, dove le persone parcheggiano l'automobile.



Non si può avere paura di andare a prendere il treno e sperare di non incontrare qualche delinquente e il fatto che il 112 non sia stato immediatamente disponibile e che alla stazione di Massa o di Carrara non ci sia un presidio di forze dell'ordine a piantonare la zona, è cosa gravissima.