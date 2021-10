Cronaca



Due eventi per celebrare la Giornata mondiale per la riduzione dei disastri naturali

mercoledì, 13 ottobre 2021, 12:43

Con la presentazione del volume "Il terremoto del 1920. Visioni e memorie delle regioni devastate in Garfagnana e Lunigiana", che si terrà sabato 16 ottobre alle ore 17,00 a Fivizzano, presso la sala del Museo di San Giovanni, il Parco delle Alpi Apuane celebra la Giornata mondiale per la riduzione dei disastri naturali. Ogni anno il 13 ottobre si celebra l'International Day for Disaster Risk Reduction, nato per volere dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 con lo scopo di sensibilizzare e riflettere sulla sempre maggiore frequenza e consistenza con cui si verificano le catastrofi naturali. Il Parco é da anni impegnato a coltivare la memoria di eventi distruttivi del passato con l'obiettivo di contribuire a diffondere conoscenze utili per rispondere efficacemente ai diversi potenziali pericoli geologici. E lo fa anche quest'anno, con un approfondimento sul violento terremoto del settembre del 1920 e il rischio sismico nelle stesse aree allora colpite. Evento che si sarebbe dovuto tenere lo scorso anno, ma che le misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 hanno fatto slittare al 2021.

Sabato pomeriggio, grazie al volume a cura di Giuseppe Ottria IGG-CNR di Pisa e alle introduzioni da parte del presidente del Parco delle Alpi Apuane Alberto Putamorsi, di Alessia Amorfini EGN Advisory Committee e alcune letture a cura di Susanna Poli, si ripercorrerà quella giornata del 7 settembre 1920 quando, alle 7 e 56 minuti, una violentissima scossa mai registrata in tempi storici negli stessi luoghi, colpì lungo una fascia di territorio compresa tra le Alpi Apuane e l'Appennino, per una superficie di circa 160 kmq. La scossa principale venne allora stimata al X grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg presso l'epicentro del sisma a Villa Collemandina nell'Alta Garfagnana.

Domenica 17 ottobre il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano stazione di Carrara e Lunigiana d'intesa con il Parco Regionale delle Alpi Apuane, nella sua declinazione di Unesco Global Geopark, organizza un incontro educativo sulle tematiche della pianificazione di una uscita trekking e della medicina di montagna. L'incontro avrà inizio presso il paese di Colonnata (44.086250 N, 10.155337 E) nel comune di Carrara, alle ore 09.00 di domenica 17 ottobre 2021.

Gli operatori Sast parleranno dei principali aspetti da considerare nel momento in cui si progetta un'uscita trekking in montagna, anche di una sola giornata. In primo luogo la formazione sarà legata alla valutazione dei rischi, all'autosoccorso e al primo soccorso. La parte tecnica si svolgerà lungo il sentiero Cai 195 che dal paese sale verso Cima d'Uomo all'interno dell'area protetta del Parco. L'incontro formativo avrà termine con il ritorno a Colonnata intorno alle ore 13.00.

Entrambe le iniziative, quella di sabato e quella di domenica, si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid.