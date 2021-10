Escursionista salvato dalla squadra del soccorso alpino di Massa

Altri articoli in Cronaca

sabato, 16 ottobre 2021, 19:41

Il cadavere apparteneva a una ragazza di 18 anni, di origine romena, da alcuni anni residente a Tendola. Sul posto, per effettuare il sopralluogo e i rilievi, è giunta una squadra dei RIS di Parma

sabato, 16 ottobre 2021, 16:34

Anche a Massa, in Piazza Aranci, una incontenibile folla ha manifestato in occasione del 15 ottobre, giorno dell'introduzione dell'obbligo di un lasciapassare per poter andare a lavoro

sabato, 16 ottobre 2021, 11:47

Cinque giovani, di cui uno minorenne, tra i protagonisti di una rissa avvenuta la notte del 19 settembre in Piazza Mercurio, sono stati colpiti dal Daspo Willy, emesso dal questore di Massa Carrara

sabato, 16 ottobre 2021, 10:37

Il tumore al seno rappresenta infatti una patologia ad alta incidenza, tanto che le ultime statistiche lo classificano come un evento col quale almeno una donna su 10 dovrà fare i conti nel corso della sua vita

sabato, 16 ottobre 2021, 08:58

Il racconto in prima persona della nostra corrispondente Donatella Beneventi che stamattina, alla stazione di Massa, si è imbattuta in gruppo di giovani, evidentemente alterati, che ha seminato il panico. Grande lo spavento

venerdì, 15 ottobre 2021, 20:07

Il Gruppo Solvay ha lanciato in tutto il mondo la terza edizione del Citizen Day 2021 – Together for Nature-, un’iniziativa annuale dedicata quest’anno al tema della biodiversità e che prevede l’organizzazione di numerosi eventi in collaborazione con autorità locali, associazioni del territorio, e l’impegno dei dipendenti