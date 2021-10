Cronaca



Falso addetto Gaia tenta truffa telefonica a Massa

giovedì, 21 ottobre 2021, 12:53

Un utente della zona di Marina di Massa ha segnalato ai centralini del gestore idrico GAIA S.p.A. un probabile tentativo di truffa. L'utente, infatti, ha spiegato di aver ricevuto una chiamata da un numero non visibile sul telefono, da parte di una persona non ben identificata che ha chiesto di sapere quando l'utente si trovava in casa per eseguire una verifica dell'acqua all'interno dell'abitazione. Fortunatamente l'utente, riconoscendo l'ambiguità della chiamata, non ha dato seguito alla conversazione e ha contattato il nostro numero verde.

Si tratta nuovamente di un possibile tentativo di adescamento telefonico, GAIA S.p.A. non esegue analisi alle acque del rubinetto di casa. L'invito per tutti i cittadini è quello di prestare la massima attenzione e segnalare i presunti tentativi di truffa alle autorità competenti e anche al numero verde di GAIA 800-223377, gratuito da fissi e mobili. Ciascuno può fare la propria parte per salvaguardare la sicurezza in particolar modo degli anziani che vivono soli, principali prede dei truffatori. A questo fine è utile diffondere le corrette informazioni a parenti, amici e vicini di casa, condividendo le notizie a riguardo provenienti da GAIA o dalla autorità. GAIA S.p.A. non bussa alla porta dei cittadini senza appuntamento, ed è raramente necessario per gli addetti del Gestore entrare in casa. I nostri operai sono sempre muniti di tesserino di riconoscimento con logo GAIA ben visibile.