Cronaca



Giulio Milani: "Non vogliamo antagonismo, vogliamo che capiscano la nostra sofferenza"

domenica, 24 ottobre 2021, 23:44

di francesca vatteroni

"E' stato necessario portare un po' di serenità nella piazza di Carrara perché le forze dell'ordine hanno immaginato che se fossimo andati in piazza Gramsci con il gruppo di Variante Umana ci sarebbe stata una saldatura tra Rivoluzione Allegra e gli anarchici e potesse succedere come a Milano". Inizia così la conferenza stampa tenutasi in piazza Aranci da Giulio Milani, portavoce di Rivoluzione Allegra, per spiegare gli avvenimenti che hanno portato a dover rinunciare alla manifestazione contro il Green Pass in solidarietà con i portuali di Trieste.

E' difficile raccontare piazza Aranci e piazza Gramsci della giornata di ieri, quando tutte le altre piazze d'Italia, a cominciare proprio dalla vicina La Spezia con circa 1.500 manifestanti pacifici riunitisi in piazza Europa, si sono riempite e accese di fiaccole piene di speranza e in collegamento con Trieste e Genova. Lecce, Bolzano, Milano, il sud, il centro e il nord: gli italiani, tanti, sono scesi in piazza.

Ebbene sì su Massa-Carrara, Rivoluzione Allegra non è riuscita ad organizzare la manifestazione in solidarietà con Trieste e Giulio Milani uno degli esponenti più di spicco del movimento, indìce nel giorno delle manifestazioni tenutesi in tutta Italia in favore di libertà di scelta e contro il Green Pass, una conferenza stampa per spiegare il passo indietro compiuto e necessario per ricomporre una crisi creatasi con le forze dell'ordine, ma anche con una parte del popolo di Rivoluzione Allegra, un fraintendimento, un errore commesso e un indietreggiare per poter poi ripartire.

"Le nostre manifestazioni - ha proseguito MIlani - sono sempre filate lisce, ma siccome c'è stato il comunicato del circolo Fiaschi con cui hanno preso le distanze da noi con tono rusticano e un po' da Far West, le forze di polizia hanno temuto scontri tra noi e gli anarchici". E per rendere l'idea di cosa si tratti riportiamo qui di seguito un piccolo stralcio del comunicato degli anarchici del circolo Fiaschi: "...Lasci perdere gli anarchici, signor Giulio Milani, anche perché noi anarchici coi diritti e con le concessioni dello Stato ci puliamo il culo, perché per noi la costituzione non è altro che una serie di catene contro la vera libertà e non va riscritta ma bruciata, perché il flirtare con fascisti e leghisti vari non appartiene a noi anarchici, così come non ci appartiene l'associarsi con intellettuali in cerca d'autore e di visibilità...".

Ma torniamo alle parole di Milani in piazza Aranci: "Noi di Rivoluzione Allegra abbiamo un doppio metodo: la disubbidienza civile e dall'altro la ricomposizione sociale. Non ci interessa il massimo grado di antagonismo possibile, ci interessa che si parli di noi: è da luglio del 2020 che protestiamo ma nessuno parlava di noi. Il nostro obiettivo non è dividere le persone, vogliamo cercare di ricomporre la crisi che noi abbiamo creato. Non vogliamo stressare la cittadinanza, vogliamo che capiscano la nostra sofferenza e che se ne facciano carico, che scendano in piazza con noi. Stiamo parlando non solo del green pass ma anche del caro bolletta, delle cartelle esattoriali e di un sistema che sta andando a ramengo! A capo del paese c'è un banchiere! Se ci sono problemi un governante intelligente cerca di contemperare interessi e diritti diversi, non va avanti come un treno eseguendo mandati internazionali! Ricordiamoci di come ha affamato la Grecia! Non siamo novax! Non siamo fascisti! Non siamo negazionisti! Siamo quelli che possiamo salvarvi il culo! Dovreste scendere in piazza con noi! E' nostro diritto non vaccinarci! Per nessuna altra malattia c'è stato un vaccino universale, riguardavano sempre i primi nati. Senza considerare che ci sono le cure che i medici che curano in coscienza somministrano intervenendo entro le prime 72 ore. Lo sapete che l'uso degli antibiotici è calato del 20%?".

Milani prosegue e conclude in crescendo tra gli applausi dei presenti: "Vogliono classificare la società tra vaccinati e non vaccinati, ma noi siamo dieci milioni di persone, non abbiamo bisogno di spaccare vetrine, ci basta andare in piazza, è la nostra forza, siamo molti di più di quello che dicono. La metà della popolazione non va a votare-ha ricordato Milani- perché non si sente più rappresentata e in questa piazza c'è gente che si sente di destra e di sinistra e che credono nell'umanità e nelle relazioni umane! Loro ci vogliono dividere e noi ci uniamo! E adesso tutti alla manifestazione di Spezia!".

Una manifestazione emozionante quella a La Spezia condotta sul palco "improvvisato", il bordo della fontana di piazza Europa, da Luca Locci di Forza Popolare. Emozionante la gente con le fiaccole in mano, le note di "Povera Patria mia" di Battiato, i cori "La gente come noi non molla mai" in onore dei portuali triestini, i bambini nei passeggini, le famiglie, i collegamenti con Trieste, con Genova, col biologo dottor Franco Trinca che ha annunciato di voler creare dei comitati scientifici di medici di base in ogni città, i lavoratori che hanno perso il loro diritto di lavorare senza dover pagare un riscatto ogni 48 ore come i dipendenti dell'Atc, la compagnia di trasporti spezzina, anche loro sul palco con la loro rabbia contro i sindacati. Tra la folla incontriamo anche un funzionario CGIL che un mese fa ha "rassegnato" una pausa di riflessione scrivendo una lettera aperta a Maurizio Landini, segretario nazionale della CGIL. Prima di proporvela però volevamo confortare Giulio Milani, la cui solidarietà per il momento difficile che sta vivendo in seguito alla denuncia ricevuta e legata al video pubblicato sui social che in conferenza ha poi spiegato, arriva anche dal palco spezzino. Sui suoi timori che Rivoluzione Allegra possa essere additata come fascista spingendola eventualmente a trovare accoglienza e credito presso altri movimenti con diverso "dna" rispetto ai movimenti nati dopo il traumatico lockdown, ricordiamo le sagge parole di un "uomo semplice ma che sa cos'è l'amore": "Stupido è, chi lo stupido fa". Fascista è, chi il fascista lo fa. E c'è un'altra frase che vorremmo ricordare per confortare Milani di un altro uomo, non cinematografico questa volta, un personaggio reale in carne e ossa, una frase tratta dai Discorsi sulla Costituzione agli studenti di Milano, una frase di Piero Calamandrei:" Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta".

E adesso vi lasciamo, se avete voglia ( è lunga ma ricca di spunti di riflessione), alla lettera di autosospensione di Davide Montefiori, funzionario CGIL, indirizzata a Maurizio Landini.

Caro Segretario Landini,

Ho deciso di scrivere questa lettera perché ritengo sia doveroso esprimere il mio disappunto su come il Sindacato (CGIL-CISL-UIL), si sia reso "responsabile" di chi si assume non tanto la responsabilità di una scelta per il bene della comunità che rappresenta, quanto la responsabilità di sopraffare la minoranza che si "ostina" a non allinearsi al "pensiero unico" e all'imposizione di questo governo che umilia i cittadini e non rispetta, in modo continuativo, la Carta Costituzionale, già citata anche nell'ultima lettera inviata dalle stesse Segreterie Sindacali Nazionali al Presidente del Consiglio.

Sicuramente le attività produttive ed industriali devono essere preservate e mantenute aperte perché siamo tutti consapevoli che, senza attività produttive, il Paese si impoverisce e subentra il caos economico e sociale.

Indubbiamente la CGIL deve scegliere il male minore per tutte le categorie e, quindi, deve scegliere da quale parte stare, pur consapevoli che si perderanno consensi, da una parte o dall'altra. In questo caso, la parte di chi è contraria alla linea del governo è sicuramente minoritaria e quindi "sacrificabile" allo scopo.

Non so se le decisioni prese dai sindacati e dalla CGIL in particolare, siano dettate da strategie politico-economiche per il futuro o dettate piuttosto da convinzioni e certezze scientifiche, ma vorrei proporre una mia argomentazione su cui riflettere.

Come ormai è palese, si deve fare una netta distinzione tra Vaccini e Green Pass, perché se il primo dovrebbe essere la soluzione scientifica ad una malattia, il secondo è certamente una discriminazione sociale che, di fatto, si traduce in obbligo vaccinale per chi deve lavorare o viaggiare (obbligo surrettizio e quindi incostituzionale). Il green pass si potrebbe quasi assimilare ad un TSO, anche se giuridicamente sono cose diverse, ma per chi lo subisce è come essere comunque "stuprato" e "brutalizzato".

VACCINI

Posso comprendere che il sindacato non debba occuparsi di scienza e di salute, ma in questo contesto pandemico ne avrebbe la necessità e forse l'obbligo perché, quando si decide di sostenere e sollecitare l'obbligo vaccinale (anche se per legge), si dovrebbe anche comprendere se tale strada sia scientificamente opportuna, provata e approvata dai massimi organi mondiali che hanno dichiarato la pandemia e a cui si fa riferimento.

Se si vuole essere convincenti con i cittadini restii a vaccinarsi, si deve accettare di affrontare discussioni a sostegno della propria tesi e riuscire a confutare le teorie contrarie per convincere gli sprovveduti che, le argomentazioni sostenute da altri emeriti scienziati a cui fanno riferimento sono false. Guarda caso, però, tali illustri professori non sono allineati con gli altri ed sono regolarmente esclusi dal "main stream".

L'obbligo vaccinale è la negazione del dialogo e della partecipazione, che dovrebbe essere alla base di un sindacato. Inoltre, come il sindacato cerca giornalmente di tutelare i diritti delle minoranze e le diversità presenti nel nostro Paese (Migranti, Genere, LGBT, ecc.), in questo caso ignora i diritti di una minoranza che non vuole vaccinarsi, non perché NoVax (non solo) ma perché non vuole sottostare a nessuna imposizione e violenza sul proprio corpo.

Perché tutto questo?

Si è davvero convinti che questa sia la soluzione giusta?

Perché sollecitare il governo a mettere in atto un'azione violenta, quando lo stesso governo è dubbioso su quale sia la strada giusta da intraprendere?

Ammesso che il vaccino funzioni sul virus e sia valido e non dannoso nel futuro (cosa non provata e verificabile solo negli anni a venire), perché si è deciso di andare avanti solamente con un vaccino a mRNA e non con altri tradizionali o di altro tipo, utilizzati in molti altri stati del mondo? E' una questione puramente commerciale e industriale o ha basi scientifiche?

In alcuni paesi l'obbligo vaccinale è per categorie a rischio (come è già in Italia) ma perché solo 4 stati nel mondo (Indonesia, Turkmenistan, Micronesia, Tajikistan) prevedono l'obbligo vaccinale esteso a tutti i maggiorenni (escludendo comunque i minorenni)?

Perché non si parla di obbligo vaccinale generalizzato in Spagna, Regno Unito, Germania, Paesi nordici, ecc.? Sono tutti più sprovveduti di noi, o sono meno attenti alla salute dei loro cittadini?

Senza entrare nel merito dell'affidabilità scientifica o meno del vaccino, dei tamponi e delle terapie per curare il Covid-19, credo che il governo debba prendersi le proprie responsabilità senza che nessuno, tantomeno il sindacato, debba sostenerlo su questa strada per fargli da stampella sociale, per obbligare la popolazione a sottoporsi ad una vaccinazione obbligatoria senza che lo stato, né le case farmaceutiche che producono il siero genico, se ne assumano la responsabilità.

GREEN PASS

Sul green pass credo sia chiaro a tutti che sia oggettivamente un obbligo di fatto alla vaccinazione, non basato su prove scientifiche, discriminatorio e anticostituzionale. Solo questo dovrebbe renderlo illegale e tutta la popolazione dovrebbe opporsi a tali discriminazioni sociali. Purtroppo, invece, sembra che alla maggioranza della popolazione vada bene perché convinta, dalle testate giornalistiche e TV a rete unificate, che tale misura serva a preservarla dal contagio e dalla malattia. Totalmente Falso.

Leggendo quanto stabilito dal regolamento UE si capisce bene ciò che il Parlamento Europeo intendesse e ciò che invece è stato recepito dall'Italia, almeno in un primo momento.

Ripreso dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021)

Pagina 7, considerando 36, prima frase

Testo in Inglese (originale)

(36) It is necessary to prevent direct or indirect discrimination against persons who are not vaccinated, for example because of medical reasons, because they are not part of the target group for which the COVID-19 vaccine is currently administered or allowed, such as children, or because they have not yet had the opportunity or chose not to be vaccinated. Therefore, possession of a vaccination certificate, or the possession of a vaccination certificate indicating a COVID-19 vaccine, should not be a pre-condition for the exercise of the right to free movement or for the use of cross-border passenger transport services such as airlines, trains, coaches or ferries or any other means of transport. In addition, this Regulation cannot be interpreted as establishing a right or obligation to be vaccinated.

Prima traduzione in Italiano

(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.

Peccato, perché nella prima traduzione il testo citava:

«(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto ...»,

omettendo una frase fondametale:

or chose not to be vaccinated / hanno scelto di non essere vaccinate.

e solo dopo le proteste formali di omissioni nella traduzione del Regolamento Europeo si è arrivati ad una Rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 05/07/2021

«(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto ...».

Questi sono i metodi per ottenere i risultati?

E' chiaro che chi approfondisce e si sofferma su questi argomenti (e se ne possono trovare a centinaia di simili) la fiducia nei confronti del governo, del parlamento e degli esperti viene meno.

A proposito di Green Pass vorrei citare alcuni personaggi pubblici che non si possono considerare "complottisti" o anti-stato, ma forse sono semplicemente contrari a questi metodi poco trasparenti e direi autocratici.

2 settembre 2021, Torino.

Il Professore giurista Ugo Mattei contestando il lasciapassare per entrare all'università:

"La democrazia non è il principio maggioritario. La democrazia è il principio minoritario. Un sistema democratico si basa e si valuta nel modo in cui tratta le minoranze, non le maggioranze. È una deriva costituzionale gravissima pensare che la democrazia significa quanti sono quelli che accettano il diktat dell'autorità. Quelli che non accettano in democrazia devono essere trattati come quelli che accettano alla luce di principi, non alla luce dei pugni sul tavolo del legislatore. Questa è la differenza. Un sistema è giuridico quando si basa su principi. Serve iscriversi a giurisprudenza per imparare a ragionare sui principi. Un sistema non è giuridico quando si basa sui pugni sul tavolo del legislatore, anche se il legislatore è formalmente legittimo. Questa è la distinzione tra legge e diritto su cui si basa la tradizione giuridica occidentale, cioè la tradizione sulla quale a sua volta si basa la democrazia. Se superiamo questi limiti e una facoltà di giurisprudenza e molti giuristi non dicono nulla ci troviamo in una situazione culturalmente degradata. E io siccome ho dedicato la mia vita alla cultura, dedicherò la mia vita a battermi contro questo degrado."

O ancora l'appello fatto dall' Avv. Prof. Paolo Sceusa, Presidente emerito di sezione della Cassazione:

https://www.youtube.com/watch?v=TsBDqVGJG1A

e come loro si sono espressi molti altri.

Secondo lei Segretario, queste autorevoli personalità sono tutte malate o bisognose di aiuto psicologico perché non comprendono la grave situazione economico-sanitaria in cui ci troviamo o, al contrario, pensano che si stia andando verso una deriva autoritaria, che limita la libertà delle persone e mortifica il libero pensiero?

Lascio a lei o meglio a te Maurizio meditare e soffermarti su quanto sopra scritto.

Io, vaccinato in piena autonomia, consapevole dei rischi-benefici del vaccino e titolare di Green pass, prendo una pausa dal sindacato (CGIL), senza polemica e senza contrasti, in particolare con le segreterie locali che non hanno responsabilità in tutto questo se non quella di "eseguire" ciò che viene "consigliato" dall'alto.

Ritengo, infatti, che i giochi si facciano a livello nazionale e ancor più a livello sovra-nazionale e trasversale, pertanto il mio confronto e contributo con la CGIL finisce qui e lascio a te e a voi decidere da che parte stare. Io ho deciso: con le minoranze e con i più deboli.

Ti ringrazio per l'attenzione (se hai letto fino a questo punto) e ti auguro un futuro migliore del presente.

13.09.2021