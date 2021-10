Halloween: osservazioni al telescopio nel castello di Lusuolo

Altri articoli in Cronaca

martedì, 19 ottobre 2021, 18:04

Il Circolo inaugura la sua sede e l'inizio ufficiale delle attività sabato 23 ottobre alle ore 17:00 in Piazza Alberica 1 a Carrara.

martedì, 19 ottobre 2021, 14:22

Sono stati presi provvedimenti a seguito degli episodi di violenza commessi a margine dell’incontro di calcio "San Marco Avenza - Massese", Coppa Italia Eccellenza, tra appartenenti alla tifoseria della Massese e della Carrarese

martedì, 19 ottobre 2021, 13:56

Il 5° raduno Aci storico organizzato dall'A.C. Massa Carrara si è svolto nella cornice di una giornata straordinaria con il sole che rifletteva le Apuane

martedì, 19 ottobre 2021, 12:08

Uno sportello di ascolto per i lavoratori toscani, per fornire loro sostegno e supporto psicologico in ambito lavorativo, personale e sociale. A metterlo in campo è la Cisl Toscana con un progetto al momento sperimentale ma che, se avrà riscontro positivo, potrà essere confermato ed eventualmente esteso

martedì, 19 ottobre 2021, 08:36

Il Cai di Massa in un comunicato, denuncia la mancata partecipazione pubblica riguardo alla discussione sul piano integrato delle Alpi Apuane, che di fatto ha escluso il coinvolgimento anche del Club e di altre associazioni

lunedì, 18 ottobre 2021, 19:57

Gli uomini della polizia hanno condotto un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un 20 enne nordafricano, pregiudicato per reati specifici, per spaccio di stupefacenti