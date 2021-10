Cronaca



Il mio cuore (non) è uno... zingaro

sabato, 2 ottobre 2021, 15:46

di donatella beneventi

Era il lontano 2010 quando la sottoscritta, come tanti altri, soprattutto 'boomers', quelli della generazione X di Douglas Coupland, gli eterni Peter Pan, ventenni negli anni '80, si è affacciata sul meraviglioso mondo di Facebook: un mondo fatto di amici ritrovati dopo anni, di faccine, cuoricini, giochi virtuali dove siamo diventati contadini, allevatori di cani e gatti.. La foto profilo, prima un avatar, poi una foto vera e propria, in un crescendo di immagini, poi video, poi dirette, fino alle ultime soluzioni in cui puoi fare business su un marketplace virtuale e tanto altro. Gli emoticon misurano i livelli di disagio psicologico o felicità, il diabolico algoritmo ti infila la pubblicità mirata sui tuoi gusti personali, rilevata dalle tue ricerche: è la rete ragazzi, alla faccia delle ipocrite norme sulla privacy, sanno tutto di te, perché condividi dati sensibili, in cambio di una strana forma di libertà, che ci porta a scrivere tanto... Quanti si sono innamorati di un contatto, magari fake, quanti si sono esplicitati in post, raccontando anche troppo di se stessi, per un senso di solitudine, perché il "fuori" è il mondo reale, selettivo, ma lì, noi siamo i protagonisti e ci illudiamo che i like sotto i nostri post siano letti dal mondo intero, mentre nella realtà, non vanno oltre lo spazio della propria comunità e a volte manco quella.



Dietro, una grande regia, che non vedi, non sai che "face" abbia, ma ti controlla e non solo, suggerisce ai tuoi contatti di segnalare quello che non va, perché mica puoi dire tutto... Puoi dire quello che fa parte del grande pensiero unico, unidirezionale, in cui si incita alla pace e alla fratellanza, sacrosante, ad arcobaleni splendenti e a tanto 'love', ma non si può "disobbedire", perché il censore invisibile arriva e ti punisce, come a scuola di una volta... Dietro la lavagna col cappello da asino...



Beh, stamattina mi sono fatta due risate, caro Facebook, perché ho scoperto che sono una che incita all'odio, per cui per 21 ore si è deciso di non farmi pubblicare né commentare... Io però ti dico una cosa, che è reale, non virtuale: per ben due volte si è tentato di derubarmi per strada, mia madre ha subito un furto disastroso in un momento di grandissima fragilità psicologica, un'amica è finita anche all'ospedale dopo un tentativo diciamo "vivace".



E sono stati gli zingari, perché si chiamano così: se li odio? Beh, tanto 'love' certo non lo provo. Al cuor non si comanda e non si può censurare.