Cronaca



Il saluto... mancato: la Gazzetta rimane fuori dalla questura perché senza Green pass

giovedì, 28 ottobre 2021, 17:48

di francesca vatteroni

L'operazione è riuscita ma il paziente è morto. Una volta ci si poteva ridere sopra: fino a due anni fa si trattava di una battuta considerata divertene ed esemplificativa , per spiegare che tra pratica e teoria la differenza la fa sempre il risultato. In particolare sullo strumento del green pass sarebbero tanti gli argomenti teorici da sfoderare, soprattutto di ordine etico: in merito al concetto di discriminazione o alla forzatura fatta dal legislatore italiano rispetto alla normativa europea o alla forzatura sulla libertà di scelta e altri ancora. Ma dal punto di vista pratico cosa sta succedendo?

Succede che "Un Green pass europeo falso intestato ad Adolf Hitler circola da ieri sera sul web. Il Qr code del certificato verde, pubblicato da un utente su Twitter, è ancora per alcuni utenti perfettamente funzionante, letto anche dalle app ufficiali di verifica per il green pass, inclusa quella italiana C19. Secondo quanto si legge sul blog di un esperto di cybersecurity, www.zerozone.it, il certificato è stato pubblicato dall'utente 'Reversebrain' che, sul social, ha pubblicato un Qrcode invitando a verificarlo con l'app Verifica C19" leggiamo dall'agenzia di stampa multicanale adnkronos, ma come viene raccontato anche da altri. Per esempio.

Succede per esempio che ci rechiamo in conferenza stampa alle ore 12:30 presso la questura di Massa perché si insedia il nuovo questore, figura, ça va sans dire, importantissima per il territorio di cui la stampa ha il dovere di parlare e con cui la stampa sarebbe meglio interloquisse e si interfacciasse nell'interesse di tutti e nell'ottica di un servizio reso alla collettività. Abbiamo la mascherina naturalmente e non abbiamo alcun sintomo particolare men che meno temperatura alterata. Ma non possiamo entrare. La legge è la legge e la legge chiede il green pass. La collega davanti a noi lo ha, ma deve attendere i controlli per verificarne l'autenticità, dopo 10 minuti riesce a entrare ma la conferenza, in teoria, è iniziata proprio da 10 minuti. Noi invece proprio non entriamo. Non possiamo. Il paradosso? Probabilmente Adolf Hitler avrebbe potuto entrare essendo il suo Qr code letto come valido anche dalle app italiane.

Chiediamo delucidazioni a un amico sulle notizie che rimbalzano sulla stampa:" Cosa sta succedendo col green pass?". "Semplicemente hanno hackerato i gp generando qr code falsi ma validi. Non possono al momento distinguere i veri dai falsi quindi o annullano tutto oppure rimane tutto valido" ci sentiamo rispondere.

Naturalmente la questura deve eseguire quanto disposto per legge. Nessuno ha intenzione di metterlo in discussione. Ciò che vorremmo mettere in evidenza agli occhi di tutti è meramente un punto di vista pratico: un giornalista che non ha sintomo alcuno, al servizio di un giornale, ci preme rivendicarlo, che garantisce alla collettività un servizio di informazione gratuito in un momento in cui crollano le vendite dei giornali cartacei, crolla la fiducia del lettore, crolla la fiducia dell'elettore, crolla la fiducia del cittadino, non ha potuto raccontare chi è il nuovo questore, quali siano state le sue prime parole scelte appositamente per presentarsi alla collettività. Quel legame indispensabile tra Stato e cittadini, tanto amato da uno degli eroi della nostra Repubblica come Giovanni Falcone il quale amava ricordare "Lo Stato siamo noi", non è stato messo nelle migliori delle condizioni per esistere, per esserci: perché mancava, tra le altre, una voce, proprio oggi in cui c'è un enorme bisogno di coinvolgimento e di massima partecipazione. Siamo proprio sicuri che la comunità, il Paese possa fare a meno di risorse e di voci, proprio e soprattutto di quelle che stanno fuori dal coro?

Non ci resta che sperare che le ragioni del cuore, che solitamente seguono l'etica, e se non quelle del cuore almeno quelle della ratio improntate più alla praticità, possano aiutare a ritrovare il bandolo della matassa. Nel frattempo auguriamo buon lavoro al nuovo questore, il dottor Raffaele Cavallo: nella consapevolezza che avremmo saputo scrivere un ottimo articolo di presentazione su di lui, grazie anche alla nostra passione e alla voglia di dare il nostro onesto contributo.