In corso la seconda fase dei lavori di manutenzione ordinaria della Zona Industriale Apuana

martedì, 26 ottobre 2021, 16:58

E’ attualmente in corso e terminerà entro la fine del mese di Novembre la seconda fase dei lavori di manutenzione ordinaria di tutti gli assi viari principali della Zona Industriale Apuana. A seguito di specifico accordo amministrativo con il Comune di Massa, il Comune di Carrara e la Provincia di Massa-Carrara, approvato dai rispettivi organi amministrativi (Giunte e Presidente) e sottoscritto nei mesi scorsi, il Consorzio Z.I.A. si occupa, infatti, da quest’anno – con risorse totalmente a carico del proprio bilancio – della manutenzione del verde dei seguenti assi viari della Z.I.A.:



Comune di Massa: • Via Massa Avenza (n.3 provinciale) • Via Massa Avenza (corsia lato monte) • Via Dorsale (n.43 provinciale) • Via Catagnina (n.44 provinciale) • Via Bordigona (n.45 provinciale) • Via Oliveti (n.46 provinciale) • Via del Cemento (n. 49 Provinciale) • Dir. Bordigona (n. 50 provinciale) • Via Martiri di Cefalonia (da sottopasso FS a Via Aurelia) • Via Martiri di Cefalonia (da Via Dorsale a Via Massa Avenza) • Strada Interna comparto ex Dalmine • Strada collegamento tra Via Catagnina a Via Aurelia • Via del Cesarino • Via dei Limoni • Via Massa Avenza (da intersezione con Via Martiri di Cefalonia a Via degli Unni compresa ritonda di inversione di marcia) • Via Martiri di Cefalonia (da Via Dorsale a sottopasso FS) • Via Martiri di Cefalonia interna comparto • Strade comparto Resine ed Azoto • Via Veterani dello sport • Via San Colombano • Via Adelmo Riccardi • Via Celia • Via Lottizzazione • Via Gotara (traversa chiusa di Via Longobarda) Comune di Carrara: • Via Berneri (n.3 provinciale) • Via Avenza Massa (n.43 provinciale) • Viale Zaccagna (n. 48 provinciale) • Via del Cemento (n. 49 Provinciale) • Via Nuova Provinciale di Nazzano • Strade comparto Area ASI- ex Cokeria • Via Aldo Pucciarelli • Via Igino Cocchi • Via del Bravo • Via Carrara – Nazzano • Viale Turigliano, Via Frassina, SS 1 Aurelia lato mare