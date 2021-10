In ricordo di Roberto Gentili, il pastore di villa Ceci

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 15 ottobre 2021, 20:07

Il Gruppo Solvay ha lanciato in tutto il mondo la terza edizione del Citizen Day 2021 – Together for Nature-, un’iniziativa annuale dedicata quest’anno al tema della biodiversità e che prevede l’organizzazione di numerosi eventi in collaborazione con autorità locali, associazioni del territorio, e l’impegno dei dipendenti

venerdì, 15 ottobre 2021, 20:01

Franco Passani ringrazia, per la buona riuscita dell'iniziativa, il presidente IABS di Massa Carrara, Lorenzo Biava, il presidente UICI di Massa e Carrara, Giorgio Ricci e gli oculisti della struttura che si sono resi disponibili

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:49

Puntuali le proteste che, al giorno uno dell'obbligo di Green Pass, cominciano a diventare numerose. C'è chi non lo trova un sistema corretto, chi afferma di non riuscire a lavorare in questa maniera e chi non lo accetta e basta

venerdì, 15 ottobre 2021, 10:59

42 anni, originario della provincia di Firenze, il capitano Alessandro Manneschi ha assunto pochi giorni fa l’incarico di comandante della compagnia dei carabinieri di Massa, prendendo il posto del capitano Michele Cerri che è stato trasferito alla compagnia di Quartu Sant’Elena, in Sardegna

venerdì, 15 ottobre 2021, 10:51

Il sistema tamponi nelle farmacie rischia di andare in tilt. Ce lo raccontano i farmacisti stessi presi d'assedio dai tantissimi che hanno bisogno, da oggi e ogni 48 ore, di ricorrere al tampone per ottenere il certificato verde, il lasciapassare, diventato obbligatorio per tutti i lavoratori

giovedì, 14 ottobre 2021, 19:27

Dal 15 ottobre ci saranno cittadini di serie A, ossequiosi alle regole, vaccinati, in possesso del passaporto sanitario e cittadini di serie B, come noi, che non siamo fascisti né razzisti, né no vax, ma che rivendichiamo il diritto di lavorare per tutti mentre la Cgil difende solo i lavoratori...