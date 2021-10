Cronaca



Inaugura il circolo Arci "Spazio Alber1ca"

martedì, 19 ottobre 2021, 18:04

"Il circolo "Spazio Aber1ca" - si legge nel comunicato - nasce come risposta al senso di solitudine non personale, ma sociale e all'esigenza che molte di noi, "donne adulte", sentivano di trovare uno spazio e un tempo per incontrarsi, per condividere esperienze, storie, scambiare saperi, restituire anche un poco di quanto ricevuto nel corso della propria vita personale e professionale. Un circolo culturale quindi ma con una forte coloritura sociale. A Carrara mancano spazi di integrazione che garantiscano qualcosa di più di eventi episodici per quanto interessanti. Noi vogliamo riempire questo spazio e offrire un ventaglio di occasioni di partecipazione, di crescita personale e culturale. Siamo partite dalle nostre esigenze e dall'emozione che molte di noi hanno provato nel ritrovarsi, consonanti, entusiaste, piene di idee e di voglia di condividere, magari dopo anni di lontananza, in cui ciascuna è stata immersa e sommersa da lavoro, famiglia, quotidianità. Abbiamo immediatamente condiviso la voglia di declinare al plurale, di ripartire dal NOI in un momento in cui ci sembra prevalere "l'avarizia dell'individualismo", forse anche a causa dei lunghi periodi di segregazione forzata. Vogliamo prenderci cura di noi, ciascuna di se' e allo stesso tempo l'una dell'altra e di chi vorrà partecipare e contribuire al nostro lavoro. Vogliamo prenderci cura della nostra città e ricostruire un sentimento profondo di appartenenza. Siamo in tante, ci siamo divise in gruppi di progetto che animeranno e terranno aperta la sede sperando che diventi un punto di riferimento per quante (e anche quanti) ne hanno più bisogno".

"E veniamo ai progetti che abbiamo voluto ciascuno con un nome identificativo e identitario - continua -. Così un gruppo lavora al progetto "In Movimento" per rielaborare e riproporre lo storico spettacolo, "Storia di Eugenia" che i Collettivi Femministi di Carrara e Marina nel lontano 1977 portarono in Piazza delle Erbe recuperando fotografie, testi e musiche insieme alle ragazze, oramai donne decisamente adulte che parteciparono a quell'esperienza. Un altro gruppo sta lavorando al progetto "Semi di conoscenza: tutto ciò che avreste voluto sapere su..." che riprendendo il testimone dell'Università del tempo libero rivisto e corretto con una formula agile e innovativa che stimoli i partecipanti alla co-progettazione propone temi e argomenti culturali ma fortemente ancorati ai grandi temi del vivere nella complessità da un lato e ad una legittima esigenza di leggerezza ed emozione dall'altro. Un terzo gruppo, "Sillabario della contemporaneità" sta avviando una riflessione sulla necessità di trovare strumenti nuovi di interpretazione della realtà a partire dai temi della libertà, del rapporto uomo-natura, del linguaggio impoverito e usurato da un eccesso di informazione superficiale a scapito della profondità. Il progetto "Raccontami la tua storia" si propone di raccogliere esperienze di vita offrendo la possibilità a chi desidera condividere propri percorsi di trovare spazio e ascolto. Partiranno poi il "Circolo di Lettura", il "Book-crossing" e le sessioni di "Lettura ad alta Voce" Abbiamo infine in cantiere eventi, presentazioni, piccole mostre anche in collaborazione con altri circoli e associazioni con cui vogliamo fare rete e avviare momenti di scambio e collaborazione come è nel nostro DNA e nella nostra idea di "città ideale".

Il Circolo inaugura la sua sede e l'inizio ufficiale delle attività sabato 23 ottobre alle ore 17:00 in Piazza Alberica 1 a Carrara.