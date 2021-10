Cronaca



Italia Nostra in visita guidata alla mostra di arte contemporanea “Il mandala del coronavirus”

lunedì, 4 ottobre 2021, 20:31

Italia Nostra, sez. di Massa Montignoso, con il suo presidente Bruno Giampaoli ha effettuato, su proposta di Enrica Frediani, critico d’arte, una visita guidata alla bella mostra di arte contemporanea “Il mandala del coronavirus” in essere a Villa Bertelli di Forte dei Marmi dal 17/09/2021 al 01/11/2021.

La mostra nasce da un’idea di Tiziano Lera, architetto e artista. Cura della mostra e del catalogo Tiziano Lera e Adolfo Lippi, giornalista. Grandissima è stata l’adesione dei soci di Italia Nostra che hanno potuto apprezzare la visione delle opere realizzate durante il periodo del lock-down pandemico con l’intervento diretto degli artisti che ne hanno illustrato tecniche e motivazioni.

Sette sono gli artisti partecipanti, tutti noti a livello internazionale:

Antonio Barberi - versiliese, pittore, scultore, decoratore presenta grandi dipinti e sculture in ceramica policroma. La sua figurazione di matrice informale, favolistica, si presenta come un’esplosione di cromie delicate e soavi, mediterranee. Vi sono figure femminili danzanti e ritratti di famiglia riuniti in mondi idilliaci abitati da animali da affezione oltre a fiori e piante meravigliosi. Barberi presenta un mondo sereno e felice… ma i suoi personaggi sono costretti a limitare la propria libertà indossando le mascherine.

Renzo Bighetti – vive e lavora a Levanto. Porta in mostra sculture in marmo e bronzo oltre a disegni a matita facenti parte della collezione “Plastic Free”. Il tema è la fauna marina aggredita dai rifiuti plastici che vengono ingeriti dai pesci annientandoli e uccidendoli… come il coronavirus ha fatto con l’uomo.

Lorenzo D’Andrea – lucchese, espone grandi quadri dove gioca con raffinate geometrie caratterizzate da cromatismi chiari e vaste spazialità, sottili rivoli colorati le attraversano perdendosi nei confini della tela. Concrezioni materiche e labirinti di luce dominano le composizioni.

Diono la Bianca - viareggino, pittore, scenografo per teatro e televisione. L’espressionismo astratto delle sue tele evidenzia il segno vigoroso e istintivo dove variegate cromie mettono in luce l’aspetto emozionale dell’artista.

Tiziano Lera - lucchese di nascita, versiliese di adozione noto architetto e artista, ideatore della mostra, affronta con ironia, esorcizzandolo, il coronavirus. Affascinato dalle culture orientali e dalle sue origini, dalle scienze naturali rielabora emozioni e sensazioni e, sotto l’insegna della salamandra, simbolo che lo contraddistingue, demonizza il virus riducendolo ad una mera allegoria metaforica.

Marzia Martelli – di Massarosa. E’ pittrice e curatrice di eventi. Le sue opere realizzate nel periodo pandemico mostrano tutte la tristezza e la sofferenza che ha dominato il suo animo. Nei volti tristi e intensi di Francesca da Rimini e Pia De’ Tolomei rende omaggio a Dante Alighieri nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte.

Ma è nelle rappresentazioni di interni che l’artista esprime l’inquietudine, l’angoscia, e la solitudine dei danni provocati dal lock down. Stanze vuote abitate da presenze/assenze non visibili ma percettibili provocano turbamento mentre, geometrie destabilizzanti accrescono angoscia e instabilità emotiva.

Serena Pruno - di Castelnuovo Magra espone quadri realizzati nel 2020 e 2021. Tra le mura domestiche e giardino ha preso vita, in questa fase, la creatività dell’artista che interpreta la vita attraverso la cura delle piante e il desiderio di ritrovare i contatti umani perduti superando i confini abitativi. Sarà la donna a condurre il messaggio della Cultura colta di Serena con citazioni storiche e riferimenti aulici. I colori sono intensi, forti, profondi come l’anima della sua narrazione che tocca, in questa serie, la sensibilità femminile e la sua voglia di evadere cercando libertà e rifugi altri.