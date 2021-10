Cronaca



Lite in consiglio comunale: la rabbia degli operai Sanac

martedì, 26 ottobre 2021, 20:38

di francesca vatteroni

I lavoratori della Sanac raccontano in un comunicato il loro intervento in consiglio comunale di ieri, teso a guadagnarsi il sostegno politico più ampio possibile. Ma purtroppo il grido di dolore si è trasformato presto in grido di rabbia, in un "vergogna!" rivolto nei confronti di tutte le forze politiche, con gli operai Sanac che parlano espressamente di comportamento vergognoso e non rispettoso di tutta la politica, senza distinzione alcuna. " Ieri sera, in consiglio comunale-raccontano gli operai della Sanac- abbiamo letto un comunicato per esternare ancora di più la nostra situazione e soprattutto per essere sostenuti nella nostra vertenza da tutte le forze politiche del territorio comunale di Massa. La risposta da parte di tutta la politica massese (che non si allontana molto da quella nazionale) è stata a dir poco vergognosa e poco rispettosanei confronti degli operai di Sanac".

Nessuna forza politica se l'è sentita di formare un comunicato a sostegno degli operai, accusano i lavoratori di Sanac in cassa integrazione che non vedono commesse da giugno scorso e dopo aver assistito impotenti al naufragare dell'ipotesi di acquisto da parte del colosso ArcelorMittal. La speranza di un intervento pubblico, come successo per l'Ilva del cui indotto Sanac fa parte, resta all'orizzonte come un miraggio. "Tutta la politica presente non è stata in grado di stilare un comunicato in sostegno al documento da noi presentato; la nostra delegazione, all'ennesima diatriba, se n'è andata al grido di "Vergogna!". Siamo rimasti veramente delusi che le forze politiche non si assumano le responsabilità di fronte a questo problema".

La chiosa finale del comunicato ha il sapore di un moto di orgoglio: "Se la Sanac si salverà, sarà solo grazie agli operai e alla popolazione che ci sosterrà nella nostra lotta".