Cronaca



Movida, una denuncia e tre multe per alcol

sabato, 23 ottobre 2021, 13:08

Un altro weekend di controlli per le forze di polizia, impegnate a garantire maggiore sicurezza in occasione della “Movida”, in attuazione del servizio disposto dal questore di Massa-Carrara. I controlli sono cominciati già venerdì sera.



Nel corso delle operazioni di pattugliamento, gli uomini della polizia, in coordinamento con carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, hanno identificato 94 persone e 16 veicoli.



In Via Alberica, poco dopo l’una, tre giovani poco più che 20enni in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool sono stati sanzionati per ubriachezza, mentre in Via delle Mura Est un 44enne del posto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente sospensione della patente di guida.