Cronaca



Movida, multato giovane ubriaco e segnalato 44enne per droga

sabato, 2 ottobre 2021, 13:06

Nel corso del fine settimana, le pattuglie della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della municipale hanno intensificato i controlli nel centro cittadino, in attuazione del servizio disposto dal questore, finalizzato a garantire la sicurezza nel capoluogo apuano soprattutto nelle ore interessate dalla “movida”.

L’obiettivo è, come sempre, quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati dai giovani massesi, con lo scopo di contrastare il disturbo della quiete pubblica.

Gli equipaggi hanno operato con l’ausilio della polizia stradale di Massa per garantire maggiore sicurezza su strada e per prevenire reati connessi all’abuso di alcolici.

Nel corso delle operazioni, sono state controllate oltre 40 persone e 20 veicoli. In questo contesto un 19enne massese nel centro storico è stato sanzionato per ubriachezza, mentre un 44enne è stato trovato in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale e quindi segnalato alla competente autorità.

I controlli proseguiranno durante tutti i fine settimana.