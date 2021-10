Cronaca



No al Green pass: in piazza Aranci la storia degli infermieri, ieri chiamati angeli e oggi sospesi

sabato, 16 ottobre 2021, 16:34

di francesca vatteroni

La piazza gremita e una folla incontenibile: è il giorno della vergogna come è stato definito il giorno del 15 ottobre, il giorno dell'introduzione dell'obbligo di un lasciapassare per poter andare a lavoro. E la risposta, da parte dei cittadini e delle cittadine, forte e chiara di avversione e rifiuto, è arrivata. A La Spezia, a Lucca, a Bologna, a Bolzano, a Milano e in tantissime piazze italiane. Non a Massa. Non piazza Aranci. Eppure non c'è delusione sul volto degli organizzatori di Rivoluzione Allegra e nei presenti. Succede così quando si crede intimamente in qualche cosa che si sente con abnegazione ed essendo pronti per esso alla rinuncia. Si diventa capaci di gettare il cuore oltre la siepe. Era già successo in piazza Gramsci a Carrara, all'indomani della morte del professor Giuseppe De Donno. Anche in quell'occasione, in un momento cruciale e di svolta, la piazza del nostro territorio, non si era fatta vedere. Ma così come due mesi fa, con i pochi presenti in piazza Gramsci si sentì aleggiare e commuovere la presenza di Giuseppe De Donno, così ieri si è percepita la presenza dei portuali di Trieste, la loro forza e risolutezza e la loro battaglia pacifica, che è la stessa di Rivoluzione Allegra e di tutte le piazze che si sono riempite: non uno verrà lasciato indietro. Se non potrà entrare un lavoratore, nessuno dei colleghi entrerà.

Giulio Milani, uno dei portavoce di Rivoluzione Allegra, dal microfono ricorda i numeri dichiarati dalla CGIL provinciale: "Sono 7.000/8.000 i lavoratori non vaccinati a Massa Carrara secondo la CGIL" dice, prendendo la parola al microfono. Allora dove sono questi lavoratori costretti a pagare ogni due giorni 15 euro per un tampone che permette di ottenere un lasciapassare che permette di entrare sul luogo di lavoro? Probabilmente in qualche modo erano lì, in piazza. Maddalena Zucchelli, anche lei una delle portavoce di Rivoluzione Allegra, ricorda i fatti gravi dell'ultima manifestazione a Roma e di come possano aver influito sulla scelta di molti, di non essere lì: i violenti infiltratisi e introdottisi nella sede della CGIL, le cariche della polizia, l'accusa insistente si essere negazionista, di essere no vax, l'accusa di essere fascista.

Non lo possiamo sapere, ma sappiamo dove erano Alma e Marco: due infermieri sospesi perché hanno deciso di non vaccinarsi. Alma e Marco erano in piazza Aranci per raccontare la loro storia.

"Sono un'infermiera - si è presentata e ha iniziato a raccontare Alma - ho lavorato fino a una settimana fa. Ora sono sospesa e accanto a me c'è il mio collega, sospeso anche lui. La mia categoria ha l'obbligo dell'inoculazione di una terapia non ancora completamente sperimentata. Dobbiamo farlo e basta e rifiutandomi perché secondo me è una violazione della dignità del mio lavoro, mi hanno sospeso e così ho perso anche un minimo per sostenermi. Mi sento lesa nella mia dignità, nella mia professionalità, mi fa male. All'inizio della pandemia non avevamo dispositivi di protezione, di sicurezza, andavamo a lavorare con l'adrenalina addosso, non sapevamo più a che ora tornavamo a casa e io vivevo la paura di portare a casa questo mostro ai miei cari, eppure non mi sono mai tirata indietro".

A fianco a lei c'è Marco, che addirittura durante i primi 3 mesi di pandemia si era trasferito in un B&B, per non portare a casa a sua moglie e ai suoi figli il virus. "Mi umilia questa situazione-confessa il suo stato d'animo al microfono davanti a tutti -l'anno scorso ci facevano passare avanti in fila quando si andava a fare la spesa, eravamo degli eroi, ci chiamavano angeli e adesso ci hanno tolto la dignità violando la Costituzione. Questo significa calpestare l'individualità e anche la possibilità di sopravvivere. Io sono per la libertà di scelta-alza la voce e scatta l'applauso- Dall'11 settembre sono sospeso e dopo un mese senza stipendio non è facile. Ho lavorato alla don Gnocchi e poi al Noa. Perché prima sono servito quando c'era il Covid e ho 2 protesi alle anche e vi assicuro che col Covid non si sta seduti, e ora invece non ci danno ascolto? E il nostro diritto di scelta? Ci vengono imposti questi ricatti.-ha esclamato per poi concludere-grazie a tutti. Tenete duro. Resistenza. Io non ci sto!".

E la collega, Alma, ribadisce prendendogli il microfono:" Questa carta verde non ha a che fare con la salute pubblica, è un'induzione alla vaccinazione globale con un ricatto. E' una carta per il controllo!"

Tra il pubblico, anche se non numeroso, ci sono altri sanitari oltre Marco e Alma che come loro non ci stanno.

Luca T., per esempio, non ci dice il cognome e lo capiamo. E' un operatore oss domiciliare e lavora per una grossa cooperativa della Lunigiana. Ora è stato sospeso perché ha comunicato ai suoi capi che non si sarebbe né vaccinato né tamponato: "Non parlo di vaccino, quella è una questione sanitaria. Ma piuttosto che esibire un Qr code o un lasciapassare per poter entrare a lavoro preferisco essere sospeso" ci dice convinto. Una decisione che ha preso anche se è l'unico nella sua cooperativa.

Per chiosare in modo da poter rendere giustizia alla giornata di ieri, c'è una frase echeggiata in questa piazza così poco partecipata nonostante avesse così tanto da raccontare e citata da Samuele Di Capua dei Liguri Apuani, un movimento "fratello" di Rivoluzione Allegra:" Non importa quanti siamo qua oggi - ha detto - ci tengo a ricordare la frase di Eleanor Roosevelt convinta sostenitrice dei diritti civili e tra le prime femministe: "Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni" ".