Cronaca



Ottobre mese dedicato alla prevenzione della donna

sabato, 16 ottobre 2021, 10:37

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione della donna e Centro Medico Ponticello scende in campo con un'offerta che parte dalla prevenzione senologica.

Il tumore al seno rappresenta infatti una patologia ad alta incidenza, tanto che le ultime statistiche lo classificano come un evento col quale almeno una donna su 10 dovrà fare i conti nel corso della sua vita.



La diagnosi precoce rappresenta lo strumento più efficace per la sua identificazione ed è dimostrato che il trattamento del carcinoma mammario in fase preclinica si risolve positivamente. Quando, invece, la scoperta avviene in una fase più avanzata, le possibilità di trattamento e guarigione sono molto più limitate.

Proprio per questo, Centro Medico Ponticello propone una serie di pacchetti prevenzione dedicati alla donna secondo età, caratteristiche e familiarità con questo tipo di patologia.

VISITA SENOLOGICA + ECO MAMMARIA è un esame dedicato a tutte le donne che per qualunque motivo vogliano verificare il proprio stato di salute senologica in maniera approfondita e con l'alta professionalità garantita dal nostro personale medico. La visita verrà infatti eseguita dal dott. Mario Valli, senologo di lungo corso e g. Direttore Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino, Specializzato in Chirurgia Generale ed in Oncologia Clinica presso lo stesso Ateneo e Direttore del Dipartimento Oncologico degli Ospedali Maria Vittoria e Birago di Vische. Le analisi ecografiche verranno effettuate invece dal dott. Lorenzo Bertellotti e dal dott. Tito Torri, due personalità di spicco nella scena sanitaria del territorio che non hanno certo bisogno di presentazioni.

Il pacchetto viene proposto ad un prezzo di 70 euro.

ECOGRAFIA + MAMMOGRAFIA è stato pensato invece per la donna che desidera monitorare annualmente lo stato di salute della mammella. Nello specifico, qui al Centro Medico Ponticello abbiamo previsto uno screening dedicato alle donne che ancora non sono seguite dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), ovvero sotto ai 49 anni, ma che presentano fattori di rischio aumentato per questa patologia. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le donne che presentano una familiarità di primo e secondo grado per tumore alla mammella.

Per questo motivo l'esame viene consigliato nella donna dai 40 anni in su ma sono valutabili anche situazioni dove il test può essere necessario dai 30 anni.

Rientrano nello screening anche le pazienti già seguite dal SSN biennalmente che desiderino eseguire esami di controllo ogni anno.

Le pazienti saranno seguite dal nostro staff e visitate secondo le modalità più adatte alle loro caratteristiche e storia clinica per poi essere ricontattate a cadenza stabilita per successivi controlli.

Il costo del pacchetto è di 108 euro.

ECOGRAFIA + MAMMOGRAFIA + MOC è dedicato alla donna che vuole tenere sotto controllo i rischi legati all'osteoporosi. In aggiunta agli esami descritti sopra e alla loro modalità di erogazione secondo tempistiche concordate, viene incluso un esame densitometrico delle ossa per valutare il grado di compattezza dello scheletro e il conseguente rischio di sviluppare fratture o indebolimenti.

In occasione del mese rosa, il pacchetto è proposto al prezzo di 148 euro.

Tutte le ecografie e le mammografie verranno refertate dalla dott.ssa Luisa Fratini, medico diagnosta presso Centro Medico Ponticello e in servizio presso la Radiologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa e specialista in percorsi di prevenzione senologica.

Parte del ricavato sarà devoluto alle associazioni locali che si occupano della ricerca e della sensibilizzazione sul cancro.

Per prenotare un pacchetto prevenzione è necessario telefonare alla segreteria di Centro Medico Ponticello presso Diagnostica Massa al numero 0585 44449.