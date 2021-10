Cronaca



Persiani: "Pabe, obiettivo tutela dell'ambiente"

sabato, 9 ottobre 2021, 15:13

Sono stati messi in atto i piani attuativi di bacini estrattivi (Pabe) del comune di Massa, insieme al nuovo piano del parco delle Alpi Apuane, che dovranno definire l'equilibrio tra l'attività estrattiva e la tutela ambientale e paesaggistica.



Il sindaco Francesco Persiani introduce quello che si sta mettendo in atto e le previsione per il futuro riguardo a questo progetto: "Gli obiettivi che l'amministrazione comunale sta perseguendo nei propri Pabe, in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (Pit) della Regione Toscana, sono quelli di salvaguardare ampie superfici delle aree contigue di cava, che quindi non verranno interessate da alcuna attività estrattiva la quale verrà esercitata in galleria ed in contesti già antropizzati con contestuale ripristino ambientale di superfici interessate. Appare evidente quindi come sia complicato determinare il punto di convergenza tra le varie necessità, che avranno come risultante un netto aumento delle superfici recuperate sotto il profilo ambientale e paesaggistico, consentendo la prosecuzione dell'attività estrattiva, comunque espressione di decine di aziende e centinaia di lavoratori del territorio."

Subito nasce un problema con il taglio delle superfici, già oggetto di pianificazione del comune di Massa, da parte dell'ente stesso, non curante delle proprie previsioni, che stravolgerà gli obiettivi che sono stati elencati.

Persiani incalza ancora esprimendo il caso di maggior rilievo: "Con la nuova perimetrazione del Parco le ampie superfici che nei Pabe verrebbero recuperate e ripristinate rimarranno deteriorate in quanto risulterà impossibile creare le condizioni per progettare e realizzare le opere necessarie a tale ripristino. Il caso emblematico è quello della Cava Focolaccia, la cui riattivazione nei Pabe è prevista al fine di poter realizzare un progetto di ripristino ambientale e paesaggistico, con contestuale ristrutturazione di fabbricati di proprietà del Comune di Massa legati ad un progetto universitario per lo studio della geologia delle Alpi Apuane, che ora dovrà essere abbandonato. Non è quindi chiudendo le cave e di fatto determinando la fine dell'economia che il parco può ritenere di aver perseguito i propri obiettivi."

Concludendo con un messaggio di rassegnazione per quello che doveva essere un progetto totalmente positivo che va a sfociare nel mancato accordo tra la tutela ambientale e il lavoro del cittadino: "L'amara conclusione è quella di una occasione persa i cui negativi riflessi ricadranno sulle future generazioni, anteponendo parziali interessi politici ai più complessi equilibri generali che dovrebbero prevalere quando si è chiamati a definire gli strumenti che regolano la vita di intere comunità che hanno si esigenze legate alla tutela ambientale ma anche al lavoro finalizzato alla creazione di soddisfacenti condizioni di vita."