Pusher marocchino sputa in faccia ad un agente e lo aggredisce: arrestato

venerdì, 29 ottobre 2021, 18:19

La volontaria di servizio civile regionale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Carolina Lazzoni ha tenuto un intervento dal titolo "Prevenzione e gestione degli atti di violenza a danno degli operatori aziendali" nel corso dell’incontro che si è svolto questa mattina a Firenze

venerdì, 29 ottobre 2021, 12:26

È scattato il divieto di avvicinamento per un 46enne originario di Viareggio, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Il giudice ha pure disposto il divieto di ritorno a Carrara per impedire allo stalker di proseguire nei suoi propositi di vendetta

giovedì, 28 ottobre 2021, 17:48

No Green pass, no informazione. La nostra cronista Francesca Vatteroni lasciata fuori dalla questura perché 'rea' di non avere il certificato verde. I lettori della Gazzetta non potranno leggere il resoconto della conferenza di insediamento del nuovo questore

giovedì, 28 ottobre 2021, 09:12

C. R., 48enne pratese, residente a Massa, è stato tratto in arresto per il possesso e l’utilizzo indebito delle carte di pagamento e sarà giudicato con rito direttissima presso il tribunale di Lucca stamani

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:30

È stato presentato oggi l’11° treno Rock, dei 29 destinati alla Regione. Il nuovo mezzo entrerà in servizio sulle linee della Toscana, in occasione del Festival Lucca Comics & Games

mercoledì, 27 ottobre 2021, 12:04

Nonostante il calo demografico, acuito dalla pandemia, all’ospedale Apuane si è arrivati in questi giorni al parto numero mille del 2021. A far raggiungere alla struttura di ostetricia e ginecologia questo traguardo è stata Bianca, una bellissima bambina di tre chili e mezzo, venuta alla luce il 25 ottobre