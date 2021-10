Ricordata la grande emigrazione clandestina degi ebrei dalle coste spezzine alla Palestina

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 4 ottobre 2021, 20:31

Italia Nostra, sezione di Massa Montignoso, con il suo presidente Bruno Giampaoli ha effettuato, su proposta di Enrica Frediani, critico d’arte, una visita guidata alla bella mostra di arte contemporanea “Il mandala del coronavirus” in essere a Villa Bertelli di Forte dei Marmi

lunedì, 4 ottobre 2021, 20:13

La settimana appena trascorsa ha visto i carabinieri molto impegnati su più fronti. È stata infatti intensificata l’attività di controllo in tutto il territorio per contrastare l’illegalità diffusa e garantire ai cittadini maggiore sicurezza. Il bilancio restituito dai servizi è stato molto positivo

lunedì, 4 ottobre 2021, 19:57

Il Consiglio di Stato accoglie un'impugnazione molto importante, presentata da The New Beach Club nell'ambito della lite processuale amministrativa contro il comune di Carrara

lunedì, 4 ottobre 2021, 19:53

Quanto è importante la politica museale e quanto è importante il museo per una cittadina che aspiri concretamente a definirsi d'arte? Un museo non è un luogo dove dialogare con il proprio passato? Le domande sembrano retoriche, ma risultano calzare come un guanto sulla disamina del professor Enrico Dolci, archeologo...

lunedì, 4 ottobre 2021, 10:33

47 capre sono morte folgorate da un fulmine sulle montagne massesi. Il fatto risale ad alcuni giorni fa durante il maltempo che aveva fortemente danneggiato la costa apuana

lunedì, 4 ottobre 2021, 10:29

Sentita l’Azienda Sanitaria Usl Toscana Nord Ovest e la dirigente scolastica Anna Rita Mattarolo, il sindaco Francesco De Pasquale ha sollecitato l’attivazione della didattica a distanza per una nuova classe dell’Istituto Comprensivo “Gino Menconi”