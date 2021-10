Cronaca



Rockdown, la verità nascosta del virus

sabato, 9 ottobre 2021, 09:10

di francesca vatteroni

Sentiamo la responsabilità di fare un resoconto che renda l'idea fino a toccare le corde più profonde: proprio come è successo a chi c'era giovedì e ha ascoltato con le proprie orecchie il racconto degli ospiti del Rockdown, la manifestazione contro il green pass e la pericolosa deriva che sta minacciando la nostra Democrazia. Quelle 350 persone che erano presenti ad applaudire fino a spellarsi le mani, a gridare bravo, a complimentarsi, a stringere la mano a quei medici radiati o sospesi, a quei giornalisti di inchiesta, si ricorderanno della semplicità di chi ha aiutato, ieri l'altro, a mettere un tassello in più per ricostruire le tante verità frammentate, taciute, sottaciute e silenziate. Servirà ricordare le loro parole, perché la lotta sarà lunga. "Siamo una minoranza ma non siamo così pochi come vogliono farci credere: dovremo lottare a lungo" mette in guardia e incoraggia allo stesso tempo infatti, al microfono, anche Leonardo Mazzei di Fronte del Dissenso.

Si parte con le testimonianze, in piazza Berlinguer, dei giornalisti e dei medici invitati, per poi muovere in un corteo che si è allungato dalla piazza e ha toccato simbolicamente i punti focali della città. La casa comunale vale a dire la comunità locale, il provveditorato vale a dire la scuola, il tribunale vale a dire la giustizia e infine la prefettura vale a dire il governo nazionale: la struttura ossea della Democrazia.

"Libertà", "No green pass", "Giù le mani dai bambini". E poi, con tutto il fiato in gola: "Verità!". Vuole la verità il popolo del No Green Pass. E se è vero che la verità è composta da tanti tasselli, qualcuno che i tasselli della verità è abituato a cercarli, a scovarli, a rintracciarli, a ricostruirli, a metterli insieme, qualcuno che di mestiere fa appunto il giornalista d'inchiesta, li dispiega e li districa: lo fa dal palco di Rivoluzione Allegra, l'anima organizzatrice e ormai una dei circa cento movimenti e associazione formatisi sul territorio nazionale e confederatisi in Fronte del Dissenso.

Questo qualcuno è Serena Romano, protagonista di grandi inchieste (su appalti illegittimi a Napoli, l'inchiesta sulla legge truffa per la depurazione, l'inchiesta sul finto rischio terremoto grazie a compiacenti scienziati a Roma), che racconta il suo libro Fahrenheit 2021. Fa un discorso lungo ma è una cronaca fatta con una voce chiara e gentile, che è importante riportare: "Come in Fahrenheit 451, ho cercato di raccontare i fatti della pandemia per lasciare una testimonianza, esattamente come fanno i ribelli nel romanzo di Bradbury che imparano a memoria i libri bruciati dalla dittatura perché ne rimanga testimonianza" dice al pubblico. "Abbiamo iniziato a raccogliere dai piccoli giornali, non quelli grandi come Repubblica o il Corriere della Sera o La Stampa e tutti gli altri, ma quelli piccoli dove veniva raccontata un'altra realtà. Ci siamo così accorti di una doppia realtà: una detta dalle tv, dalla stampa importante che definiva il virus come sconosciuto, incurabile, per cui l'unica soluzione era stare chiusi in casa e poi l'altra verità fatta dai medici che disattendendo i protocolli del governo andavano a casa dei malati e li guarivano. E questo da marzo 2020, dopo i primi 15 giorni! Con i medici che imploravano il governo attraverso la stampa dicendo che bisognava intervenire subito. Questo è un virus fesso! Non è l'ebola o la spagnola: è pericoloso all'inizio perché sconosciuto, il nostro sistema immunitario non lo conosce, poi però il nostro sistema immunitario si è annormato. I medici dicevano di intervenire per fermare la tempesta di citochina nelle prime 72 ore, esattamente il contrario di quanto diceva il governo che diceva di intervenire dopo le 72 ore. E poi dicevano di prendere la tachipirina che invece consuma il glutatione che aiuta a combattere l'infezione. E poi c'è stato il divieto di fare le autopsie. Eppure tutti sanno che i cadaveri "parlano". La gente è morta non per il virus ma per errata diagnosi: non avevano problemi respiratori ma cardiovascolari, avevano dei trombi. Un'altra linea che ho seguito è il plasma che è un vaccino naturale. De Donno aveva fatto una cosa straordinaria e unica, aveva personalizzato la cura del plasma curando 48 persone su 48 ed erano tutti intubati all'ultima fase. Eppure Conte aveva detto nell'aprile 2020 che saremmo dovuti andare avanti così fino al vaccino: ma perché non potevamo curarci nel frattempo?! I medici di IppocrateOrg su 60.000 pazienti ne hanno visto morire 9 e questa verità prima o poi verrà fuori! Abbiamo curato con un'impostazione politica. Gli scienziati veri sono coloro che si confrontano fra pari, l'Oms non è l'Academy World Science ma è composta da case farmaceutiche e quindi persegue interessi di mercato. Ultima cosa: fino a qualche tempo fa io potevo scegliere il medico, potevo ascoltare più medici e decidere liberamente cura e medico. Oggi questa possibilità non c'è più: Speranza ci ha traghettato, e siamo stati i primi, verso il metodo cinese. Lì il concetto di cura consiste nel solo isolamento: in Cina hanno lasciato la gente nelle case probabilmente a morire e nei paesi avanzati abbiamo imitato questo sistema: perché? Il virus deve circolare, l'importante è la dose: il virus non vuole uccidere l'uomo, ha bisogno del suo organismo per riprodursi e non può farlo da solo, ha interesse a coabitare: si chiama immunità di gregge. Non sono contro o a favore del vaccino ma chi decide deve sapere i rischi e i vantaggi e si sappia che esiste una cura e che l'immunità naturale non deve essere rinnovata ogni 6 mesi ma dura anni".

Dopo di lei parla il dottor Roberto Lanzi, che è un medico di Brescia e che è stato sospeso dall'ordine dei medici perché rifiuta di vaccinarsi e che aveva un sogno quando faceva l'operaio, prima di diventare medico: diventare medico. Per 15 anni operaio elettronico con turni massacranti ma anche studente di medicina. Protagonista di un dibattito con Fabrizio Pregliasco, virologo frequentatore di salotti televisivi, a Diritto e Rovescio su Rete 4, o meglio di un non-dibattito, visto che quando ha chiesto a Pregliasco perché non usare il tradizionale metodo per creare i vaccini, il presentatore ha chiuso la linea. "Non abbandonate i vostri sogni, lottate per loro" ha detto rivolgendosi al pubblico non prima di aver raccontato come si iniziò a studiare il vaccino del vaiolo, intorno al 1740, quando si accorsero che i mungitori di mucche si ammalavano meno, e lo si ottenne definitivamente solo a fine del 1800.

Al dottor Dario Miedico invece 6 mesi prima della radiazione avevano dato la medaglia d'oro per i 50 anni dall'iscrizione all'albo: tutti ridono quando lo racconta. Ha più di 80 anni, ne dimostra 15 in meno e sta girando tutta l'Italia per raccontare la sua storia. Cancellato dall'ordine dei medici per posizioni critiche espresse verso le vaccinazioni. "Io non sono un no vax io sono per la libertà di scelta! Hanno fatto questo vaccino in tre mesi".

E poi c'è l'aspetto giuridico e la questione referendum: "Hanno abusato dell'art. 16 della Costituzione-spiega l'avvocato Elena Dragagna del gruppo di studio Goccia a Goccia- durante il lockdown non c'è stata limitazione della libertà di circolazione ma sospensione della stessa. Non solo: hanno violato altre norme costituzionali. In più il regolamento europeo che è direttamente applicabile e non ha bisogno di norme interne applicatrici, sancisce che il green pass non possa diventare mezzo di discriminazione. La Costituzione dovrebbe proteggere i diritti proprio nei momenti di emergenza quando ci possono essere pressioni per sacrificarli o comprimerli. Ho letto la sentenza allucinante del giudice di lavoro di Piacenza. Purtroppo nella magistratura c'è allineamento o timore. Per questo bisogna firmare per il referendum: non sarà un boomerang, questa norma ci piaccia o no, esiste".

E a proposito di magistrati, nella tappa davanti al tribunale, Matteo Serafin, carrarese di adozione, prende la parola: "Signori magistrati dove siete? - chiede davanti al palazzo di giustizia - Anche voi magistrati e impiegati presso il tribunale dal 15 dovrete fare atto di sudditanza. Finiamola qua! E' un castello di menzogne!".

"Il primo miracolo San Covid è riuscire a mescolare massesi con spezzini - scherza Luca Locci di Forze Popolari un'altra confederata di Fronte del Dissenso, in piazza insieme a Rivoluzione Allegra - ha mescolato benestanti e proletari, chi aveva proiezioni di destra e chi aveva proiezioni di sinistra: le forze sane del paese si sono unite come nelle trincee del Carso durante la prima guerra mondiale".

Rivoluzione Allegra, nelle parole di Giulio Milani, non ci gira intorno: "Questo virus sta mutando in un regime: dobbiamo realizzare un sistema fondato sui rapporti umani e non solo sugli scambi economici! Un sistema che si contrapponga al sistema presente" e poi depone una corona di fiori, sotto il comune, in memoria del partigiano Alfredo Gianardi detto Vico la cui statua si trova dentro palazzo. E' il paradosso: i partigiani lottarono per la libertà di un popolo, sottolinea amaro Milani, che adesso si riconsegna a un nuovo regime.

E poi c'è stato Leonardo Mazzei, di Fronte del Dissenso, che ha ricordato la prossima battaglia: lo sciopero del 15 ottobre.

"Siamo a pochi giorni dal 15 ottobre - esorta - il giorno dell'introduzione di un lasciapassare medievale basato su false motivazioni sanitarie ma solo politiche. C'è un modellino e l'Italia sta davanti a tutti nell'imporre vessazioni ai cittadini. Abbiamo a capo del governo un uomo definito da un Presidente della Repubblica del passato "vile affarista". Un uomo dell'alta finanza che risponde ai potentati. Draghi è il principale nemico del popolo italiano!". E qua scrosciano applausi. "La prima cosa da fare è lottare e resistere - ribadisce Mazzei al microfono - Sarà una lotta lunga, non dobbiamo spaventarci, ma resistere. Vinceremo: oggi siamo minoranza ma cresceremo. Fronte del Dissenso ha confederato un centinaio di associazioni nate spontaneamente dopo il lockdown. Siamo all'inizio del percorso però la manifestazione di Roma è frutto di questo lavoro. Stiamo lavorando perché il 15 vada quanta meno gente possibile al lavoro". E tutti urlano in coro "sciopero". "Il Fisi è l'unico sindacato che ha aderito-spiega ancora Mazzei-addirittura la commissione di garanzia ha chiesto la revoca dello sciopero. Ma la legge dice che non si può vietare uno sciopero fatto per la Costituzione e tantissime fabbriche della lucchesia aderiranno. Non solo: alcune grandi fabbriche faranno qualcosa in più con blocchi della produzione: sciopero e picchetto. E poi ci saranno i cantieri in Friuli che aderiranno!". Intanto, sfilando sotto i palazzi del potere tra musiche e balli, le finestre restano serrate. Tranne qualcuna che incuriosita si è dischiusa.