Rubano una tv 65 pollici all'istituto ‘Zaccagna-Galilei’: tre denunciati

giovedì, 14 ottobre 2021, 14:06

Nello scorso week-end, nottetempo, ignoti si sono introdotti all’interno dell’Istituto Superiore “Zaccagna-Galilei” di Carrara, sottraendo una tv 65 pollici utilizzata dagli alunni per l’attività didattica. Immediato l’intervento della polizia che, nell’arco di 12 ore, è riuscita a identificare gli autori del delitto e poi a recuperare il televisore rubato, restituendolo immediatamente alla scuola.

Il furto era stato realizzato con professionalità, infatti durante la notte i ladri hanno infranto dapprima il vetro di una portafinestra della palestra dell’istituto e poi sono riusciti ad accedere all’interno dell’area laboratori, dove hanno sfondato tre porte, rovistando fra i computer utilizzati dagli studenti per lo studio di informatica e delle lingue straniere. Tuttavia il materiale informatico presente non è risultato di interesse per i ladri, i quali, prima di desistere, si sono determinati a raggiungere il cortile interno della scuola, dove hanno notato la presenza di un ulteriore laboratorio, anch’esso cui l’accesso era consentito da una porta-finestra. Esternamente al laboratorio i ladri hanno raccolto quindi un grosso masso, utilizzato per sfondare la vetrata in modo da consentire in poco tempo di entrare, asportare la TV 65 pollici UHD e poi uscire fuggendo per il cortile che poi conduce su via Carriona.

Il furto si è consumato senza lasciare tracce, tuttavia sin da subito gli investigatori del commissariato di Carrara si sono messi sulle tracce dei ladri iniziando a scandagliare tutti gli impianti di videosorveglianza dell’area di Avenza, Pontecimato e della zona Stadio, riuscendo a costruire un reticolato digitale del percorso che poteva aver fatto il mezzo utilizzato per la fuga e il trasporto della refurtiva.

Dopo aver visionato molte immagini di videosorveglianza, gli agenti della polizia hanno notato una macchina con i sedili abbassati percorrere proprio via Carriona, in direzione Stadio. Da altre immagini di videosorveglianza si è riusciti a cogliere i ladri, due uomini e una donna, proprio nell’atto di estrarre il televisore dal veicolo per poi nasconderlo all’interno di una abitazione.

Immediatamente per gli autori, identificati in tr pluripregiudicati per delitti specifici in materia di reati contro il patrimonio, è scattata la denuncia per la ricettazione della refurtiva, nascosta nell’abitazione di uno dei tre, e la TV è stata restituita alla scuola, ancorché sia rimasta danneggiata durante la precipitosa fuga dei criminali.

Uno dei tre denunciati risulta anche già gravato dalla misura di prevenzione personale dell’avviso orale, emessa l’anno scorso dal questore di Massa-Carrara, ed ora è al vaglio degli investigatori l’adozione di provvedimento analoghi a carico degli altri indagati.