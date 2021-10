Salute e benessere, cinque iniziative gratuite nelle farmacie Nausicaa

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:55

L’ufficio immigrazione della questura ha proceduto all’arresto obbligatorio per reingresso illegale nel territorio nazionale di un cittadino tunisino. Stamattina è altresì impegnato nell’espulsione di un cittadino marocchino, pregiudicato, arrestato nei giorni scorsi dalla locale squadra mobile per spaccio di cocaina

martedì, 19 ottobre 2021, 18:04

Il Circolo inaugura la sua sede e l'inizio ufficiale delle attività sabato 23 ottobre alle ore 17:00 in Piazza Alberica 1 a Carrara.

martedì, 19 ottobre 2021, 16:02

Sabato 30 ottobre il bellissimo castello di Lusuolo ospiterà per l'occasione i telescopi dell'associazione Astrofili Spezzini con una serata di osservazione dei corpi celesti,si potrà proseguire la serata a cena presso il ristorante Dalla Elide alla Pieve di Castevoli, potendo apprezzare la cucina della nostra terra con specifico menù degustazione...

martedì, 19 ottobre 2021, 14:22

Sono stati presi provvedimenti a seguito degli episodi di violenza commessi a margine dell’incontro di calcio "San Marco Avenza - Massese", Coppa Italia Eccellenza, tra appartenenti alla tifoseria della Massese e della Carrarese

martedì, 19 ottobre 2021, 13:56

Il 5° raduno Aci storico organizzato dall'A.C. Massa Carrara si è svolto nella cornice di una giornata straordinaria con il sole che rifletteva le Apuane

martedì, 19 ottobre 2021, 12:08

Uno sportello di ascolto per i lavoratori toscani, per fornire loro sostegno e supporto psicologico in ambito lavorativo, personale e sociale. A metterlo in campo è la Cisl Toscana con un progetto al momento sperimentale ma che, se avrà riscontro positivo, potrà essere confermato ed eventualmente esteso