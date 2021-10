Servizio civile, l’esperienza dei volontari nei pronto soccorso

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 29 ottobre 2021, 12:26

È scattato il divieto di avvicinamento per un 46enne originario di Viareggio, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Il giudice ha pure disposto il divieto di ritorno a Carrara per impedire allo stalker di proseguire nei suoi propositi di vendetta

venerdì, 29 ottobre 2021, 09:35

Il pusher, 22 anni e originario del Marocco, durante le operazioni di perquisizione personale ha opposto una vibrante resistenza, sputando in faccia ad uno degli operatori per poi aggredirlo fisicamente, causandogli lesioni personali

giovedì, 28 ottobre 2021, 17:48

No Green pass, no informazione. La nostra cronista Francesca Vatteroni lasciata fuori dalla questura perché 'rea' di non avere il certificato verde. I lettori della Gazzetta non potranno leggere il resoconto della conferenza di insediamento del nuovo questore

giovedì, 28 ottobre 2021, 09:12

C. R., 48enne pratese, residente a Massa, è stato tratto in arresto per il possesso e l’utilizzo indebito delle carte di pagamento e sarà giudicato con rito direttissima presso il tribunale di Lucca stamani

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:30

È stato presentato oggi l’11° treno Rock, dei 29 destinati alla Regione. Il nuovo mezzo entrerà in servizio sulle linee della Toscana, in occasione del Festival Lucca Comics & Games

mercoledì, 27 ottobre 2021, 12:04

Nonostante il calo demografico, acuito dalla pandemia, all’ospedale Apuane si è arrivati in questi giorni al parto numero mille del 2021. A far raggiungere alla struttura di ostetricia e ginecologia questo traguardo è stata Bianca, una bellissima bambina di tre chili e mezzo, venuta alla luce il 25 ottobre