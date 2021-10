Cronaca



Soccorso un fungaiolo ferito ad una gamba

giovedì, 7 ottobre 2021, 17:42

Questa mattina, alle 11.30 circa, la centrale operativa dei vigili del fuoco di Massa Carrara è stata allertata, per la zona di Monzone, per un fungaiolo in difficoltà, che, a causa di una caduta, ha riportato una ferita a una gamba.



Immediatamente è stata fatta muovere la squadra di Aulla che con tre mezzi e cinque operatori, i quali, recati sul posto dopo aver percorso anche un tragitto a piedi, i cinque vigili, coadiuvati dell'aiuto del soccorso alpino, sono riusciti a raggiungere il pericolante, il quale è stato caricato su una barella spallabile (chiamata Kong) per essere trasportato in zona sicura, dove è stato affidato alle cure del personale della Misericordia di Mulazzo.