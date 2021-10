"Straniero colto in flagranza in attività di spaccio dalla polizia: denunciato ed espulso dal territorio nazionale"

Altri articoli in Cronaca

sabato, 9 ottobre 2021, 15:13

Sono stati messi in atto i piani attuativi di bacini estrattivi (Pabe) del comune di Massa, insieme al nuovo piano del parco delle Alpi Apuane, che dovranno definire l'equilibrio tra l'attività estrattiva e la tutela ambientale e paesaggistica

sabato, 9 ottobre 2021, 09:10

Il racconto degli ospiti del Rockdown, la manifestazione contro il green pass e la pericolosa deriva che sta minacciando la nostra Democrazia: 350 persone presenti in piazza Berlinguer con giornalisti d'inchiesta e medici 'ribelli'. Foto

venerdì, 8 ottobre 2021, 19:29

L’associazione In/Dipendenza e la famiglia ricordano la presidente Andreina Ghio nel primo anniversario della morte, avvenuta l’11 ottobre 2020

venerdì, 8 ottobre 2021, 17:32

Piante che crollano portandosi dietro sassi, antichi muri a secco e detriti: è la situazione in cui si sono ritrovate alcune località della montagna ieri mattina, dopo una notte di vento

venerdì, 8 ottobre 2021, 11:23

L’uomo, un 40enne di origine romena e senza fissa dimora, era stato condannato sia dal tribunale di Massa Carrara che da quello di Spezia per delitti commessi nel 2016 e nel 2017, tuttavia al momento della sentenza definitiva di condanna si era alla macchia, facendo perdere le proprie tracce

giovedì, 7 ottobre 2021, 17:42

Questa mattina, alle 11.30 circa, la centrale operativa dei vigili del fuoco di Massa Carrara è stata allertata, per la zona di Monzone, per un fungaiolo in difficoltà, che, a causa di una caduta, ha riportato una ferita a una gamba