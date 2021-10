Cronaca



Tenta di prelevare con carte di credito rubate: arrestato

giovedì, 28 ottobre 2021, 09:12

Nel pomeriggio di ieri, 27 ottobre, il personale della squadra volanti del commissariato di Viareggio ha tratto in arresto C.R., 48enne pratese, residente a Massa, per utilizzo indebito di carte di credito e/o pagamento.



Nello specifico, alle 15 circa, l’equipaggio in servizio di volante ha notato un uomo che, con il volto travisato, armeggiava nei pressi del bancomat presente in Via Coppino e ha deciso di controllarlo. L’uomo era intento a prelevare contante con un bancomat rilasciato dalla Cassa di Risparmio di Orvieto. Insospettiti dall’atteggiamento del soggetto e dalla provenienza della carta, i poliziotti hanno deciso di estendere il controllo e hanno rinvenuto in possesso dell’uomo un'altra carta di credito intestata ad un'altra persona residente a Pistoia, oltre che 750 euro in contanti. Non essendo in grado di giustificare il possesso delle due carte di pagamento, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per ulteriori accertamenti.

Gli agenti di polizia hanno eseguito controlli approfonditi sulle carte e sono riusciti a risalire al proprietario, il quale denunciava di essere stato vittima di furto sulla propria auto nella stessa mattinata.

Per questo motivo C.R. è stato tratto in arresto per il possesso e l’utilizzo indebito delle carte di pagamento e sarà giudicato con rito direttissima presso il tribunale di Lucca stamani.