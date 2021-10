Cronaca



Tutto esaurito per le visite senologiche a cura del Volto della Speranza

giovedì, 14 ottobre 2021, 16:45

Sabato 23 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,30 il Volto della Speranza, grazie alla disponibilità e alla professionalità della dott.ssa Chiara Iaconi, dott.ssa Veronica Iodice, dott.ssa Laura Marchetti e della dott.ssa Gina Tassinari, offrirà visite senologiche ed ecografie gratuite alle donne con età inferiore a 45 anni e che non rientrano nello screening.



Le prenotazioni sono state immediatamente prese d'assalto e non tutte potranno essere soddisfatte: tuttavia, Roberta Crudeli, presidente dell'associazione, ha preannunciato che verranno fissate altre date prossimamente.



L'iniziativa, che si inserisce nel calendario del mese della prevenzione, era già stata organizzata nei mesi di maggio e giugno scorsi, con un'altissima percentuale di adesioni.



Le visite si svolgeranno c/o il Centro di Radiologia Senologica del Civico Ospedale di Carrara.



Per appuntamento telefonare dalle ore 9,00 alle ore 12,30 al seguente numero:



0585/655369.



Il Volto della Speranza ringrazia tutto il personale infermieristico e medico nonché i volontari coinvolti nell'iniziativa e in particolare la dottoressa Monica Guglielmi per aver concesso l'uso dei macchinari e dei locali.