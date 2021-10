Cronaca



Violento temporale tra Sarzana e Carrara: forti disagi

mercoledì, 6 ottobre 2021, 14:14

di donatella beneventi

Un improvviso e violento temporale si sta abbattendo fra Sarzana e Carrara, soprattutto sulla parte montana: stanno arrivando molte segnalazioni a mezzo social, specie nella zona di Nicola ed Ortonovo, con grandinate, allagamenti e viabilità compromessa.

Il temporale sta interessando la parte apuana della Lunigiana: a Vinca sono scesi 107 mm di pioggia, ad Equi 96 mm, 87 a Campocecina, dove, oltretutto, fa piuttosto freddo (+4,5 gradi). E' il passaggio del nucleo freddo in quota che era stato previsto essere molto più veloce e invece sta rallentando in maniera alquanto anomala.



Anche la zona di Fossone, alle porte del comune di Carrara, è stata colpita pesantemente con allagamenti per le strade e forti disagi per i residenti.