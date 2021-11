Cronaca



A Carrara si celebra la giornata degli alberi

venerdì, 12 novembre 2021, 17:07

Anche quest’anno a Carrara verrà celebrata la Giornata degli Alberi che ricorre il 21 novembre, istituita con una legge del 2013. A livello nazionale si svolgerà l’iniziativa di forestazione urbana partecipata "Alberi per il Futuro", realizzata in collaborazione con comuni di ogni colore politico.



Per portarla avanti concretamente si è costituito il gruppo di cittadini denominato “Alberi per il Futuro Carrara”, il cui obiettivo è mettere a dimora nelle aree scelte, con l'intesa e la collaborazione del nostro Comune, nuovi alberi/arbusti al fine di dare al nostro territorio ed alle future generazioni una migliore qualità dell’aria, nonché un ambiente sano. L’intento è anche quello di aumentare la consapevolezza sul tema e di promuovere la partecipazione attiva. coinvolgendo il maggior numero possibile di cittadini, senza alcuna connotazione politica. È stato individuato dai tecnici di Nausicaa un terreno pubblico in via Eugenio Montale, località Bonascola, che ospiterà alcuni aceri campestri. Sabato 20 novembre ci sarà la cerimonia pubblica della piantumazione. Parteciperanno i cittadini del gruppo “Alberi per il Futuro Carrara”. Sono invitati tutti i cittadini, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie.



Inoltre il gruppo “Alberi per il Futuro Carrara” ha previsto altre due eventi di piantumazioni, stavolta di alberi da frutto, in due complessi scolastici, dove saranno coinvolti alunni, insegnanti ed alcuni genitori: 1. Venerdì 19 novembre nelle scuole di Bedizzano (infanzia e primaria) si utilizzeranno due luoghi: l’orto (2 piante) e lo spazio tra gli edifici delle due scuole (1 pianta). 2. Lunedì 22 novembre nelle scuole di Fossone (infanzia e primaria) dove è stato individuato uno spazio idoneo nel giardino, dopo l’ingresso a sinistra, per tre alberelli da frutto