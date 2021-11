Cronaca



Aggressione ad esponenti FI: identificati e denunciati cinque ragazzi

sabato, 6 novembre 2021, 17:07

Durante la nottata di ieri è stato segnalato al 112 un gruppo di ragazzi che stava aggredendo due uomini e una donna in via San Piero, nei pressi di un circolo nel centro storico della città.

Quando sono giunti sul posto gli agenti della polizia, gli autori dell'aggressione erano già fuggiti, venendo solo rintracciate le vittime dell'aggressione, Gianni Musetti, Davide Ramagini e Serena Giannini, esponenti forzisti, i quali hanno raccontato di essere stati accerchiati dagli avventori del circolo che poi gli avrebbero rivolto minacce e insulti personali per la loro appartenenza al locale movimento politico di centrodestra, per poi lanciargli quattro bottiglie in vetro che fortunatamente hanno procurato solo qualche escoriazione, danneggiando però la loro auto.

Gli investigatori dell'ufficio U.I.G.O.S. del commissariato di polizia di Carrara si sono messi subito a lavoro per ricostruire la dinamica degli eventi, acquisendo testimonianze degli accadimenti e le denunce delle vittime oltre ai filmati di videosorveglianza delle aree limitrofe al luogo dell'evento.

Grazie al meticoloso lavoro di analisi e riconoscimento degli operatori di polizia, sono stati identificati cinque dei principali autori e promotori dell'aggressione all'interno del gruppetto, tutti noti agli uffici in quanto già gravati da precedenti specifici.

I cinque ragazzi, tutti residenti nel territorio di Carrara, sono stati denunciati per i delitti di minacce, danneggiamento aggravato, lesioni e violenza privata.