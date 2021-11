Cronaca



Alla scoperta della città insieme all'Ada: in duomo visita guidata con Don Raffaello

lunedì, 1 novembre 2021, 14:52

Alla scoperta delle bellezze e della storia di Carrara assieme all'Associazione per i diritti degli anziani, Ada Carrara e Fosdinovo. Un'iniziativa lanciata nei giorni scorsi dalla presidente Laura Menconi che sta riscuotendo già molto successo: "C'è tanta voglia di tornare alla normalità che significa magari incontrarsi per qualche ora pure nella nostra città per fare un viaggio che non è solo 'turistico' ma un'esperienza culturale e spirituale, alla scoperta di ciò che non sappiamo o abbiamo dimenticato, anche dentro noi stessi riconnettendoci con le nostre radici storiche e artistiche. Tutto nel rispetto della normativa contro la diffusione del Covid: il green pass è necessario per partecipare a queste gite in città". Tour guidati che hanno già toccato due elementi chiave del territorio di Carrara, le cave e il Duomo. La prima avventura ha portato i partecipanti alla scoperta dei tre bacini di Colonnata, Torano e Fantiscritti, un'esperienza panoramica a bordo di fuoristrada con guide turistiche esperte. Passando sui ponti di vara e all'intero dei bacini estrattivi sono state organizzate soste fotografiche, le guide hanno dato informazioni storiche e non è mancata neppure una degustazione del lardo di Colonnata. Davvero interessante, poi, la visita al Duomo di Carrara con una guida davvero speciale, don Raffaello Piagentini che ha coinvolto i 'turisti' locali come solo lui sa fare. "Vorremmo far diventare queste iniziative un appuntamento fisso – prosegue la presidente di Ada – per valorizzare il territorio con visite locali alle bellezze della città. Ci sono luoghi storici e luoghi dell'anima che vale la pena di vivere e conoscere anche da altri punti di vista. Nei prossimi giorni stiamo già organizzando un'uscita ad Avenza. Siamo inoltre aperti a idee e suggerimenti: se qualcuno ha qualche proposta da fare, qualche luogo da visitare, noi siamo a disposizione per aiutarli a metterle in pratica. Noi ci siamo, basta contattarci al numero 375 5355384".