Andrea Colombini e Rivoluzione Allegra, guerra aperta e non violenta al Green Pass

lunedì, 8 novembre 2021, 09:09

di francesca vatteroni

Ci si è commossi ascoltandoli: centinaia di italiani davanti a un palco, sotto una pineta, con l'orchestra diretta da Andrea Colombini, il maestro d'orchestra ormai tra i portavoce nazionali più noti del popolo che sta crescendo sempre più e nato dalle ceneri di questo disastro chiamato emergenza sanitaria e trasformatosi nel tempo in una morsa che il popolo italiano sceso nelle piazze non ha più paura a chiamare antidemocratica. Le prime note sono inconfondibili...

Fratelli d'Italia l'Italia s'è desta dell'Elmo di Scipio si è cinta la testa... era la prima volta che ascoltavamo così tanti italiani cantare l'inno nazionale per il solo gusto di cantarlo. Non c'erano eventi sportivi, l'evento era lo stare insieme, cantando con il coro e i musicisti dell'orchestra A.N.T.e. Co (associazione nazionale teatri consapevoli, formata dai lavoratori dello spettacolo uniti a difesa dei propri diritti).

Se qualcuno pensa ancora che le proteste che si stanno moltiplicando su tutto il territorio, coinvolgendo sempre più italiani e italiane, abbia solo a che fare con una questione sanitaria, avrebbe dovuto essere lì ieri sera nella pineta spezzina del palco della musica. Il popolo del No Green Pass non molla e suona e canta.

Melodie riscoperte e apprezzate con nuove orecchie e un nuovo significato, sono state cantate e suonate con la passione di chi suona e ascolta solo per puro piacere dello stare insieme, accomunati da una causa e da ideali. Ci viene spontaneo pensare che probabilmente è così che nascono le nazioni.

Si alzano le note del Nessun dorma della Turandot: e riecheggia emozionante in un crescendo di archi il Tramontate, stelle/ Tramontate, stelle/ All'alba vincerò /Vincerò. "Giacomo Puccini è nostro! E' toscano!" scherza sul palco Andrea Colombini rivolgendosi al pubblico spezzino. Sul celebre Libiamo (Brindisi) della Traviata di Giuseppe Verdi, il maestro d'orchestra lucchese bacchetta il pubblico: "Il battito di mani a tempo è turistico!", scherza ancora mentre sotto la pineta qualcuno accenna, trascinato dalla forza della musica, un giro di valzer. Il "Va pensiero" dà sempre quella stretta al cuore che conosciamo tutti. Qualcuno disse una volta che la bellezza salverà il mondo: che si riferisse a Giuseppe Verdi? E sotto la pineta, nonostante il freddo, il popolo No Green Pass si ritrova e canta accompagnata dall'orchestra e dal coro, con quella gioia che nasconde sotto sotto un po' di malinconia: proprio mentre cantano "La gente come noi, la gente come noi non mola mai", a Trieste, in quello stesso momento il popolo disarmato e pacifico di Puzzer, il popolo di Trieste, viene caricato con i manganelli. Dopo il concerto arriva la notizia clou. Perché il popolo del No Green Pass canta e si organizza: infatti alla presenza anche di alcuni portuali di Trieste viene data la notizia della costituzione di un Fronte Unito dei Porti composto da rappresentanti autorizzati dei porti di Trieste, Genova e La Spezia. L'obiettivo sarà organizzare manifestazioni pacifiche e scioperi tutti insieme.

Nello stesso pomeriggio, a pochi km di distanza, a Massa, la piazza di Felice Palma davanti al liceo artistico massese, non si riempie ma si organizza anche lei, per ripartire: dopo la battuta di arresto in seguito all'iscrizione nel registro degli indagati di uno dei portavoce di Rivoluzione Allegra, Giulio Milani, il movimento pacifista è determinato a riprendersi e a rimettersi in gioco.

L'intervento di Giulio è tra i più incisivi tra quelli sentiti dal palco dei movimenti del territorio. Giulio Milani non è forse un animale politico ma questo non si rivela essere sempre un male: perché Milani, per chi lo conosce, ha forse qualcosa che in questo momento serve maggiormente per trovare la rotta. Ha la forma mentis e la sensibilità di un intellettuale sincero e quello che dice al microfono, per chi prima del lockdown del 2020 aveva avuto l'occasione di accorgersene, non è una novità, ma Milani riuscire a metterlo a fuoco dimostrando una bella intelligenza empatica.

"Prima del covid, noi avevamo già messo i nostri anziani dentro le Rsa: questa società non riesce a prendersi più la responsabilità degli anziani, non è in grado di mettere insieme una famiglia. E' uno schifo di sistema!" esclama dal microfono. Dunque anche a Massa, come a La Spezia, come a Trieste, come a Milano, Roma e in tutte le altre città italiane dove le piazze si riempiono di contestazioni, la voce è univoca: la questione sanitaria veicola con sé altri temi dai diritti dell'inviolabilità del proprio corpo, ai diritti inalienabili e universali dell'uomo, all'accentramento di potere e ricchezze nella mani di pochi anziché essere spalmato democraticamente, a un sistema in atto orientato solo sul profitto e dimentico dei valori umani. Per Rivoluzione Allegra è l'emergenza democratica che fa conseguire quella sanitaria e quella economica. E allora annuncia Milani:" E' necessaria una risposta politica. Hanno fatto una leva universale per i vaccini: certo che i precedenti vaccini erano obbligatori ma solo per i nuovi nati. Questa è la prima volta che viene imposta una leva universale. Ora verranno vaccinati anche i bambini sotto i 12 anni quando per loro il covid è meno di un raffreddore. Questo è un discorso politico e culturale: come è stato con il lockdown quando hanno imposto il principio che il corpo non è tuo e ci hanno detto: se noi decidiamo che te ne stai a casa, tu te ne stai a casa! Qua ci chiamano no vax ma è l'idea di società e di economia che stanno costruendo che noi contestiamo! E adesso vogliamo sostituire questa classe politica, questa gente: non si divide un paese! E a dirlo era anche Machiavelli: quando c'è una protesta di piazza il governatore non si deve scollare, ma Draghi non è italiano! Draghi risponde a potentati internazionali e finanziari. E il centrosinistra che difende la narrazione, difende Draghi. Nel 900 la sinistra si è messa a disposizione degli oppressi ma adesso non riesce più a riconoscere le vittime: noi siamo le vittime! Come si fa a non vedere gli oppressi di questa società?! Siamo vittime solidali con tutti gli altri oppressi! Adesso-ha proseguito- la piazza si aspetta risposte concrete, così nei prossimi mesi daremo vita insieme a Fronte del Dissenso a una piattaforma politica con un metodo nuovo, partendo dal basso e non con una organizzazione verticale, con dei vertici, una piattaforma che si raccolga su determinati principi: qualcuno di noi è di destra, altri di sinistra ma sull'80% delle cose siamo d'accordo-ha poi aggiunto riferendosi al movimento di cui è portavoce- Rivoluzione Allegra è fatta da una forte vibrazione spirituale che rifugge dal materialismo progressista e cerca una nuova idea di umanità. Fronte del Dissenso cerca di unire tutte le forze e nel giro di 2 mesi si riunirà per buttare giù un programma politico per presentarci poi alle elezioni del 2023 su almeno 5 regioni".

D'ora in poi gli incontri in piazza di Rivoluzione Allegra saranno settimanali e il prossimo appuntamento nazionale di Fronte del Dissenso sarà il 4 dicembre in ogni capoluogo di regione, per il giorno del No Draghi No!

