Cronaca



Arriva il green pass rinforzato, ma il trasporto pubblico è in ritardo

venerdì, 26 novembre 2021, 14:52

di michela carlotti

Continuano i disservizi nel trasporto pubblico locale, con corse che saltano, affollamento in quelle che circolano, coincidenze che saltano e disagi per lavoratori, studenti e cittadini che ancora resistono a spostarsi in autobus. Ma la pazienza sembra ormai agli sgoccioli.



Nonostante gli annunci fatti ad inizio mese, quando il nuovo gestore Autolinee Toscana del gruppo francese RaptDev è subentrato alla società CTT Nord, non pare ancora esserci traccia del proclamato miglioramento del servizio. Ciò che emerge, invece, sono i disagi segnalati con frequenza dall'utenza.



E' il caso riferito dai pendolari lunigianesi che si recano quotidianamente in costa per motivi di lavoro. I loro spostamenti sui mezzi pubblici sono appesi a coincidenze rigorose che, se saltano, li lasciano letteralmente a piedi.

Ed è ciò che è nuovamente accaduto mercoledì quando sono saltate tre corse consecutive per il collegamento dal centro cittadino al viale XX settembre dove, all'altezza di via Covetta in una fermata sprovvista di ogni riparo, i pendolari prendono la coincidenza con la corsa autostradale diretta in Lunigiana.



Corse centrali, quelle della fascia 13.30-14.00, riempite anche dai numerosi studenti che frequentano le scuole di Carrara e che in quegli orari utilizzano il tpl per fare ritorno a casa.

Saltate le corse, mercoledì, come già accaduto un paio di altre volte nel mese, i lavoratori pendolari hanno dovuto recarsi in stazione per prendere il treno al primo orario utile, pagando apposito biglietto per un viaggio che a loro costa già l’abbonamento dell’autobus.



Disagi ripetuti che, oltretutto, aprono fronti preoccupanti a livello di emergenza sanitaria. Ed è singolare che il disservizio descritto sia nuovamente accaduto proprio nel giorno dell’approvazione del super green pass, con l'inasprimento delle misure anti-covid per tutta la durata del periodo natalizio, a partire dal 6 dicembre fino al 15 gennaio del nuovo anno.

Saltate tre corse, la gente in attesa dell'autobus alle fermate naturalmente aumenta riversandosi poi sul primo mezzo in circolazione, in un numero decisamente sproporzionato al consentito. Ciò ovviamente esaspera l'utenza che, se da una parte è chiamata alla rigorosa e sempre più stingente osservanza delle misure anti-covid, dall'altra viene esposta al rischio del contagio a causa di un disservizio che aggiunge, appunto, al disagio quotidiano anche la preoccupazione per la propria salute.

Situazione che, secondo i pendolari, a questo punto richiederebbe l'intervento delle varie autorità locali per arrivare a soluzione, di concerto con il gestore, di un disservizio importante con risvolti potenziali sul fronte della salute e incolumità pubblica.