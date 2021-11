Cronaca



Beccato in pineta con hashish e coltello serramanico: denunciato

martedì, 16 novembre 2021, 12:47

Nel corso dell’ultima settimana i residenti di Marina di Carrara avevano più volte segnalato alla polizia costanti e frenetici scambi di stupefacente nei pressi di una pineta, spesso frequentata anche dalle famiglie per passeggiate o pic nic, situata lungo il viale XX Settembre.

Il commissariato di Carrara, recepite le segnalazioni provenienti dal territorio, si è attivato predisponendo mirati servizi di contrasto al traffico di stupefacente, impiegando sinergicamente personale in abiti civili, su mezzi con colori di serie, e personale in divisa della squadra volante.

Nel corso del pomeriggio di sabato scorso, il personale operante in servizio di volante è riuscito ad individuare il sospettato dedito al traffico stupefacente, il quale, appena vista la pattuglia con i colori della polizia, ha cercato di guadagnare con passo svelto l’uscita dalla pineta, dirigendosi in direzione del complesso fieristico.

Gli operatori sono riusciti con una manovra repentina a intercettarlo prima che potesse dileguarsi, sottoponendolo ad un accurato e meticoloso controllo personale.

Sin da subito il pusher, 32enne di origine italiana, si è mostrato non collaborativo e in forte stato di agitazione, rifiutandosi anche in un primo momento di fornire un documento per l’identificazione, denotando evidenti comportamenti di stizza e di insofferenza agli agenti che stavano procedendo al controllo.

All’esito della perquisizione l’intuito investigativo dei poliziotti si è rivelato fondato, in quanto è stata rinvenuta nella tasca del giaccone una scatola contenente svariate dosi di hashish, già suddivise e avvolte nel cellophane per la pronta vendita. Proseguendo nella perquisizione è stato trovato anche un coltello serramanico, della lunghezza di quasi 20 centimetri, che per la fattura si è ritenuto venisse utilizzato dallo spacciatore per tagliare e dividere in dosi lo stupefacente. Presso gli uffici del commissariato si è approfondita la perquisizione, rinvenendo all’interno degli slip della biancheria intima un ulteriore e consistente pezzo di hashish.

Per l’uomo è scattato l’immediato sequestro dei circa 10 grammi di hashish e del coltello a serramanico, con la contestuale denuncia in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per i delitti di traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90, e per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, ai sensi dell’art. 4 della L. 110/1975.