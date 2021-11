Cronaca



Bilinguismo infantile: l'importanza di imparare l'inglese da piccoli

domenica, 7 novembre 2021, 15:31

di roberta ciriolo

Il convegno che si è tenuto sul bilinguismo infantile a Marina di Carrara è stato incentrato sull'importanza dell'apprendimento di una seconda lingua durante l'infanzia ed è stato organizzato dalle scuole bilingue di Massa Carrara con il patrocinio del MIUR.

Diversi esperti hanno diffuso l'importanza e la cultura del bilinguismo, esprimendo quelli che sono i suoi vantaggi pratici, cognitivi e sociali sul bambino e sul futuro adulto.

Ha introdotto il convegno la dottoressa Laura Casali, vicepresidente gruppo Esedra, illustrando l'inizio del percorso delle scuole bilingue, che sono partite con sede centrale a Lucca per arrivare fino a Massa Carrara, partendo da una piccola realtà, fino ad oggi con l'apertura di una scuola anche a Grosseto e in futuro nel territorio di Pisa.

La dottoressa Donatella Buonriposi, dirigente dell'ufficio IX dell'ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, ha evidenziato la differenza tra scuola paritaria e scuola statale, in quanto le scuole bilingui sono scuole paritarie.

Spiega la dottoressa Buonriposi: "Di fatto le differenze sono poche, quella paritaria ha maggiore autonomia, ma la scuola paritaria deve seguire i criteri che si seguono in quella statale. In un momento in cui anche le scuole paritarie erano viste come scuole di serie B, adesso, quelle che sono sopravvissute sono quelle che hanno saputo scegliere e dare un'offerta formativa buona, anche la formazione sia dei docenti che dei ragazzi è una formazione di qualità."

"Il bilinguismo - conclude la dottoressa Buonriposi - aiuta fortemente il nostro cervello e quello dei bambini che è molto plastico e per questo motivo è molto più semplice per loro apprendere una seconda lingua".

La dottoressa Chiara Tognoni, direttrice delle scuole bilingue di Massa, fa una dimostrazione del programma che si svolge nelle scuole bilingui che offrono un percorso didattico che espone il bambino al cinquanta percento alla lingua madre e alla lingua straniera con insegnati madrelingua.

La dottoressa Chiara Tognoni sottolinea: "L'obiettivo del convegno è di voler offrire alle famiglie del territorio un evento che possa promuovere la cultura del bilinguismo e quindi offrire al territorio questa possibilità.Nel mio ruolo, ho l'obiettivo di portare gli alunni in un contesto innovativo ed internazionale, con una scuola innovativa."

Un'altra professionista che illustra i vantaggi del bilinguismo è la dottoressa Elisa Baroni con "Un cervello, due lingue, tanti vantaggi". Esperta di glottodidattica, risponde alle domande più frequenti che vengono poste riguardo al bilinguismo e le forme più corrette per acquisire la seconda lingua fin da bambini.

Elisa Baroni spiega: "Il vero bilingue è colui che parla la lingua con concetti e strutture che sono propri e acquisiti in un certo periodo. I fattori che influiscono sono: età, tempo, le modalità, le occasioni e la motivazione. Apprendere in età infantile è molto diverso dall'apprendere in età adulta e apprendere da bambini fornisce una plasticità celebrale".

"I vantaggi pratici - continua la dottoressa Baroni - sono la facilità di imparare nuove lingue, maggiori competenze nei lavori futuri e maggiore tolleranza verso culture diverse."

In definitiva le lingue non possono essere considerate come materie, ma sono uno strumento di comunicazione, fatte per trasmettere.

Tante volte ci troviamo davanti a falsi miti, che vengono sfatati da due ricercatori, la dottoressa Valentina Carbonara, ricercatrice in ambito bilinguismo e il dottor Andrea Scibetta, ricercatore didattico plurilingue. La dottore Valentina Carbonara pone i vantaggi cognitivi dell'essere bilingui: "Un bilingue è una persona con una configurazione linguistica unica, quelle che si presentano come due lingue, in realtà sono legate da un unico motore linguistico cognitivo, senza porre interferenze tra una lingua e l'altra. La dottoressa ci dà anche uno spunto di ciò che il cervello mette in atto quando si sposta tra una lingua e l'altra: "La persona bilingue, a seconda del contesto, inibisce una lingua ed attiva l'altra, questo ha impatto sulla fisiologia del cervello, è una vera e propria palestra".

Il dottor Andrea Scribetta introduce i vantaggi dal punto di vista sociale dimostrando, infatti, che "L'esposizione a sistemi di scrittura diversi e padroneggiare una varietà di scritture da plasticità al cervello che andrà a distinguere la vita sociale del singolo".

Concludendo con un aspetto che invece tiene conto della parte pratica, soprattutto su quello che si dovrebbe fare fuori dalla scuola, insieme ai figli. Denise Murano, blogger Piccoli Camaleonti e blog sul bilinguismo prende in analisi i picturebooks, libri innovativi per l'apprendimento di una nuova lingua.

Ci spiega i processi significativi e l'utilizzo dei libri: "L'input a livello linguistico deve essere comprensibile, interessante e rilevante in quantità sufficiente, è importante trovare strumento che crei piacere per fare in modo che la seconda lingua sia al massimo dell'esposizione, infatti i picturebooks sono adatti ai bambini proprio per la presenza di immagini che aiutano il processo di apprendimento. Cosa ancora più importante è la lettura condivisa, non è solo la questione di leggere, ma anche il rapporto affettivo che si sviluppa tra bambino e genitore".