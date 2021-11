Cronaca : carrara



Canesi scrive a sindaco e Soprintendenza: "Carrara brutalizzata: palazzi storici preda dei cavi penzolanti"

martedì, 2 novembre 2021, 00:52

di francesca vatteroni

Non è solo una questione di facciata: dietro c'è di più. Ce lo spiega il professor Riccardo Canesi che scrive alla Soprintendenza segnalando i casi non sporadici dei fili a ciondoloni, occhi negli occhi, con i palazzi di pregio, ma non solo, del centro storico. Del centro storico di Carrara, infatti, si è sempre discusso molto su colonne di giornali, nei dibattiti tra cittadini e tra politici. Molte le opinioni espresse: è sofferente, non è sofferente, si è ripreso, i fondi sfitti, Carrara Si_cura, le passeggiate accompagnate da storici locali, i turisti che si fermano, oppure no non si fermano, le kermesse artistiche con le sculture in marmo, senza le sculture in marmo, un centro che va legato al resto del territorio, no è il centro che deve trainare il resto del territorio. Insomma una polemica che sembrerebbe non conoscere fine. Adesso Riccardo Canesi ha deciso di partire dalle basi, dalle cose più semplici e scrive al sindaco Francesco De Pasquale e a Soprintendenza di Lucca per denunciare una questione che non è puramente di... facciata.

"Gentili signori-scrive il noto ambientalista carrarese- vorrei segnalarvi quanto sta accadendo nel centro storico di Carrara. Le facciate di palazzi storici di pregio (e non solo) sono preda dei cavi penzolanti della fibra ottica e delle relative "cassette" che, anziché essere canalizzati sotto il suolo pubblico, offrono uno spettacolo "aereo" non edificante per una città il cui centro dovrebbe essere da sempre vocato alla bellezza, senza contare forse anche qualche problema di sicurezza. Ben venga la banda larga. Nessuno è nemico di questa tecnologia che, se ben usata, può migliorarci certamente la vita. Non si comprende, però, perché le ditte appaltatrici, presumo della Tim, non tengano in nessun conto degli aspetti estetici ed architettonici dei luoghi in cui intervengono".

Il problema che pone Canesi, stimolando le autorità preposte nella tutela della bellezza architettonica, probabilmente va nella direzione di sensibilizzare allo splendore non valorizzato dei nostri palazzi, a partire dalla cura per il dettaglio perché come diceva qualcuno: i dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio.

Si conclude dunque la lettera: "Non si comprende, però, perché le ditte appaltatrici, presumo della Tim, non tengano in nessun conto degli aspetti estetici ed architettonici dei luoghi in cu intervengono. A riprova di quanto affermato vi allego alcune foto scattate nella giornata del 31 ottobre 2021. Esiste un regolamento delle facciate a Carrara? Esistono una legislazione nazionale e delle indicazioni della Soprintendenza in merito? Esistono dei controlli o tutto è lasciato alla spontaneità e all'"inventiva" di chi opera per un interesse economico e non certo collettivo? Vi ringrazio dell'attenzione e confido in un Vs sollecito intervento affinché il centro storico di Carrara non venga brutalizzato ulteriormente".