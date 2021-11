Condannato per guida in stato di ebrezza: camionista arrestato sull’A15

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 19 novembre 2021, 20:51

Domani nel comprensorio di competenza della stazione di Carrara e Lunigiana si terrà un’esercitazione di delegazione. Saranno presenti più stazioni territoriali del Soccorso Alpino Speleologico Toscano che opereranno su quattro scenari di ricerca

venerdì, 19 novembre 2021, 12:09

Si è da poco concluso a Bologna il 23° congresso nazionale AMD dal titolo ‘Una nuova diabetologia tra sostenibilità, prossimità e innovazione’, al termine del quale il coordinatore dell’area diabetologica dell’Asl Toscana nord ovest e direttore della struttura di Livorno Graziano Di Cianni è stato ufficialmente nominato presidente dell’Associazione Medici...

venerdì, 19 novembre 2021, 11:20

Il primo progetto esecutivo per il ripristino del movimento franoso lungo la Sp 5 della Bassa Tambura, nel comune di Massa, in località Poggio Piastrone, il Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara lo aveva approvato alla fine del 2020, il 30 dicembre per la precisione, e il costo preventivato per...

giovedì, 18 novembre 2021, 16:54

Arriva puntuale la replica dell'Asl alle dichiarazioni del sindacato Uil Pensionati sul centro vaccini all'ex ospedale di Massa pubblicate oggi sugli organi di informazione locale

giovedì, 18 novembre 2021, 13:46

Mamma-bimbo: nasce un nuovo sodalizio tra la Cooperativa Sociale “L’Abbraccio” e Confimpresa Massa Carrara. L’obiettivo è quello lavorare insieme per conferire dignità alle mamme ospiti della casa famiglia attraverso l’occupazione

giovedì, 18 novembre 2021, 13:37

Il direttivo dell’associazione “San Domenichino”, nei giorni scorsi, ha fatto visita alla prestigiosa "Fondazione Bartolozzi Tesi" di Pistoia