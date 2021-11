Corso per walking leader per i gruppi cammino a cura di Aics e ASD KFSA

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 24 novembre 2021, 20:01

Draghi e il suo governo delle larghissime intese ha appena approvato il cosiddetto "super green pass": nuove misure, illustrate dal ministro Speranza, volte ad evitare le drastiche e draconiane restrizioni alle quali siamo stati tristemente abituati in questo triste anno e mezzo

mercoledì, 24 novembre 2021, 15:05

Sui banchi di scuola ad ascoltare la lezione di Alfredo Brunini, responsabile impianti della Versilia, anche il primo cittadino di Massa, Francesco Persiani, che ha salutato i bambini della classe seconda insieme alla vicepresidente di GAIA Michela Consigli e al membro del CdA Simone Tartarini

mercoledì, 24 novembre 2021, 12:06

In piena estate, a contagi zero, scrivevamo che a novembre sarebbe nuovamente esplosa la presunta pandemia e sarebbero state adottate misure ancora più restrittive: avevamo ragione. Dicevano che con il vaccino l'allarme sarebbe rientrato, invece eccoci qua e la colpa, ora, è di quei pochi ebrei che non vogliono vaccinarsi

mercoledì, 24 novembre 2021, 09:06

Il 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne celebrata in tutto il mondo da anni: purtroppo si riscontra, a livello mondiale, e in Italia, nel caso specifico, in aumento dei casi di violenza, soprattutto domestica, con modalità che spesso portano a conseguenze tragiche, come dimostra la recente...

martedì, 23 novembre 2021, 21:55

L’amministrazione comunale di Carrara ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico a un tecnologo alimentare, a fronte dell’esigenza di conferire un incarico professionale per garantire il corretto funzionamento del servizio di ristorazione scolastica

martedì, 23 novembre 2021, 21:53

Il Comune di Carrara ricorda che è attivo il servizio che consente ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche attraverso l'indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it