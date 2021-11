Cronaca



Corso 'walking leader' per gruppi di cammino

lunedì, 22 novembre 2021, 13:32

Premesso che svolgere una attività fisica di moderata intensità favorisce uno stile sano di vita e sono notevoli i vantaggi sulla salute fisica e psichica e il camminare è forse il modo più semplice per attivare i benefici sul nostro corpo e mente, ma nonostante la diffusa consapevolezza, diventa difficile attuare queste metodologie per conto proprio. Una piacevole soluzione che si sta diffondendo: i gruppi di cammino.



A tal proposito nasce una nuova iniziativa sulla provincia di Massa Carrara, un corso di formazione per chi segue i gruppi di cammino.



Il corso "Camminare in salute", proposto e organizzato dalla Asd KFSA con il patrocinio di Aics Provinciale, si pone l'obiettivo di formare delle persone che possano fare da guide nell'attività di cammino, di organizzare incontri, concordare percorsi, stimolare le persone a partecipare, creando un clima accogliente e piacevole, ma vigilando sempre sul benessere dei partecipanti.



Il corso che si svolgerà a Marina di Carrara presso la saletta della sede CONI di Marina di Carrara - Viale G. Galilei 133, il 4 e 5 Dicembre prossimi con il seguente programma:



Sabato 4 dalle ore 15 alle 17 : Le malattie cronico degenerative e le conseguenze sulla qualità della vita a cura di Lorenzo Corsi (biologo nutrizionista) – Lorella Zeni (Fisioterapista)- Il ruolo preventivo dell'attività fisica e di una corretta alimentazione Lorenzo Corsi (biologo nutrizionista) – Nozioni di primo soccorso con Susanna Varni (Infermiera) -Tutele assicurative Carla Peruta (Presidente AICS Provinciale)



Domenica 5 Dicembre dalle ore 10 alle 12: Codice della strada: il comportamento dei pedoni Luca Barbieri (Polizia locale)-Compiti e ruoli del Walking Leader Lorenzo Corsi (biologo nutrizionista) – Lorella Zeni (Fisioterapista) - Preparazione fisica alla camminata Lorella Zeni (Fisioterapista)



Prova pratica: camminata di 30 minuti in percorso urbano.



Il corso si terrà, attuando tutti i protocolli anticovid previsti.



Verrà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto da AICS Provinciale Massa Carrara, per informazioni e iscrizioni chiamare il 3496700453-3487985304.