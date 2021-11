Cronaca



È morto Antonio Brizzi: mercoledì i funerali

lunedì, 15 novembre 2021, 09:52

di michela carlotti

È morto ieri, all’età di 62 anni, Antonio Brizzi. Vigile del fuoco, sindacalista del Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, consigliere di minoranza eletto nel comune di Fosdinovo alle elezioni amministrative del 2019, Brizzi si è spento dopo un lungo calvario iniziato nel giugno 2020 a seguito di un’emorragia cerebrale.

Il sindaco di Fosdinovo, Camilla Bianchi, ne ha dato notizia alla comunità con un messaggio di cordoglio pubblicato nella pagina istituzionale del comune:

“Apprendo ora la notizia che il consigliere Antonio Brizzi ci ha lasciato. Lo ricordo per la schiettezza dei modi e per l’amore che ha espresso per tutta la comunità fosdinovese. Leale e corretto nei rapporti, si è messo in gioco contribuendo al dibattito politico. Sono davvero dispiaciuta per il doloroso periodo trascorso e per questo tragico epilogo. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Ciao Antonio”.

I funerali saranno celebrati mercoledì alle 11 nella chiesa di San Remigio a Fosdinovo.